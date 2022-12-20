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ثقافة

غداً.. انطلاق الحلقة التسجيلية الثانية من برنامج "أمير الشعراء"

من برنامج "أمير الشعراء"
20 ديسمبر 2022 12:36

تنطلق غداً الأربعاء ثاني حلقة من الحلقات التسجيلية للموسم العاشر من برنامج "أمير الشعراء"، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

تعرض الحلقة - التي تبدأ في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم غد - تفاصيل اختبارات ومقابلات الشعراء مع لجنة التحكيم، ضمن المرحلة الأولى والثانية التي تسبق الحلقات المباشرة، والتي شارك بها نخبة الشعراء المترشحين للبرنامج والمقابلات والاختبارات التي خاضها المتنافسون بالبرنامج، خلال الحلقات التي تم تسجيلها مسبقاً.

ويخوض المشاركون في البرنامج غمار هذه المسابقة الأدبية عبر مراحل عدة بدءًا من مرحلة تجارب الأداء، وصولًا إلى الحلقات المباشرة، وتختتم بفوز مشاركٍ واحد، سيحصل على بردة الشعر إلى جانب جائزة نقدية قيمتها مليون درهم.

يذكر أن برنامج أمير الشعراء يعد أحد من أهم البرامج التلفزيونية في العالم العربي التي تستلهم التراث العربي العريق، وتهدف لاستعادة روائع الشعر والأدب العربي وإحياء الموروث الثقافي العربي، وتحفيز الحراك في مشهد الشعر العربي المعاصر.

ويعد البرنامج مناسبة ثقافية وأدبية تعزز دور الشعراء والمبدعين والمثقفين والمفكرين في حب الشعر الفصيح واللغة العربية والانتماء إلى الثقافة العربية وتراثها الشعري، ولتحقيق البرنامج أهدافه ورسالته في النهوض بالشعر العربي الفصيح والارتقاء به وبشعرائه، والترويج له في الأوساط العربية، وإحياء الدور الإيجابي للشعر العربي في الثقافة العربية والإنسانية.

ويأتي برنامج "أمير الشعراء" ضمن رؤية لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وأهدافها وحرصها المستمر على التعريف بالموروث الثقافي الإماراتي والخليجي والعربي، وتعزيز دوره في بناء الهُوية الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بلقب "أمير الشعراء" يحصل على بردة الشعر وخاتم الإمارة إلى جانب جائزة نقدية بقيمة مليون درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم، أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم، و200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس، و50 ألف درهم للمركز السادس.

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المصدر: وام
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