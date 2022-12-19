«التربية» توفد عشرين طالباً وطالبة إلى طوكيو

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

أوفدت وزارة التربية والتعليم، عشرين طالباً وطالبة بالإضافة إلى أربعة مشرفين، إلى اليابان في إطار الاحتفالات بمرور خمسين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يأتي ذلك ضمن جهود وزارة التربية في تعزيز التواصل الثقافي بين الإمارات ودول العالم، والمشاركة مع مؤسسات الدولة، لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تفعيل كل ما من شأنه أن يدعم القدرات ويحفز الطاقات الشغوفة إلى التحليق في الأفق العالمي، من أبنائنا وبناتنا في جميع مدارس الدولة. وجاءت المشاركة التي استغرقت ثمانية أيام في الفترة من 10 إلى 17 ديسمبر الجاري، ضمن برنامج التبادل الطلابي الثقافي، الذي يستضيفه مجلس التعليم في مدينة طوكيو، تفعيلاً لأطر التعاون بين وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس التعليم في حكومة طوكيو.

عشرون طالباً وأربعة مشرفين

وضم الوفد 20 طالباً وطالبة، نصفهم من طلاب المدارس الحكومية والخاصة من كافة إمارات الدولة والنصف الآخر من ثانوية التكنولوحيا التطبيقية ATHS، بالإضافة إلى 4 مشرفين هم: عائشة آل ناصر، والدكتور خليل ريحاني من وزارة التربية والتعليم، وعيسى الشحي وأمل آل علي من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية. وتم اختيار الطلاب وفق معايير تناسب أهداف البرنامج، من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر، حيث وفر البرنامج للطلاب تجربة فريدة لاكتساب مهارات حياتية عبر أنشطة مختلفة مع الطلبة اليابانيين وطلاب من دول أخرى، وحضور عدة محاضرات وزيارة عدد من المؤسسات، وكذلك المشاركة في فعاليات ثقافية، واكتساب معلومات عامة، وزيارة الأماكن السياحية، كما تعلق جزء من الأنشطة أيضاً بالتعرف إلى الثقافة اليابانية.

اليومان الأول والثاني

وتضمن اليوم الأول من برنامج الزيارة التعليمات والإرشادات لتفاصيل الرحلة والتعرف إلى الوفود من الدول الأخرى، ولقاء فريق مكتب التعليم في حكومة طوكيو والمنظمين. أما اليوم الثاني فتمثل في ترحيب بالطلاب الإماراتيين من جانب الطلبة اليابانيين من مدرسة ميتاكا الثانوية، احتفالاً بالذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتضمن اليوم الثاني كذلك حصصاً للرياضة والعلوم والرماية وحفلاً للشاي الياباني بطقوسه التقليدية، وفقرات فنية قدمها الطلاب، بينها رقصة تقليدية وعزف فرقة موسيقية وتبادل الهدايا التذكارية والصور الجماعية.

اليوم الثالث

وكان اليوم الثالث عبارة عن متابعة الأنشطة مع الطلبة اليابانيين ومن ضمنها: فن الخط الكاليوغرافي، والفنون البصرية والنحت والإبداع على الورق، ثم رحلة لمشاهدة الرقص التقليدي الياباني القديم، بالإضافة إلى زيارة السوق الشعبي، وsky tree أطول برج هناك في اليوم التالي.

زيارة حاكمة طوكيو

وشهد اليوم الرابع زيارة مهمة من يوريكو كويكي حاكمة طوكيو للطلاب، حيث رحبت بهم في اليابان، وأبدت سعادتها بتواجدهم، وشغفهم من أجل المعرفة واكتشاف الجديد. كما أثنت على ما شاهدته من روح الفريق الواحد على رغم اختلاف الثقافات واللغات، ودعتهم إلى بذل الجهد والعمل الدائم على الارتقاء، كما تبادلت معهم الحديث وشاركتهم الأفكار والرؤى، وقد ألقى الطالب أحمد النعيمي من مدرسة الدهماء - أبوظبي كلمة الوفد الطلابي الإماراتي.

سفارة الإمارات في طوكيو

وقدمت السفارة الإماراتية في طوكيو الدعم للطلاب خلال رحلتهم التي امتدت لثمانية أيام، وأجابت عن استفساراتهم في كل ما يتعلق بالثقافة اليابانية والمعالم السياحية الموجودة في طوكيو، بالإضافة إلى تحفيزهم على بذل الجهد من أجل رفعة وطنهم الإمارات، ودوام اكتساب المعرفة التي ستساعدهم حتماً في تحقيق طموحاتهم وأهدافهم، كما التقى بهم القائم بالأعمال في السفارة، وأبدى سعادته بجهودهم وشغفهم وتفاعلهم البناء من أجل تقديم صورة مثلى للطالب الإماراتي في المحافل العالمية.

علاقات استراتيجية عميقة

وشهد عام 2022 الذي يحتفي فيه البلدان بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، عدداً من الفعاليات كان من أهمها تبادل زيارات كبار المسؤولين في البلدين، وكذلك التبادل الطلابي بين البلدين عبر برنامج «سفراؤنا الدولي» الذي أوفدت من خلاله وزارة التربية والتعليم من التاسع عشر وحتى الثلاثين من يوليو الماضي عشر طالبات إلى اليابان، ثم بالتعاون مع حكومة طوكيو متمثلة بمجلس التعليم تم إيفاد العشرين طالباً وطالبة من الإمارات إلى اليابان في هذه الزيارة، وزار عشرة طلاب من اليابان كذلك الإمارات من 16 إلى 22 ديسمبر الجاري.