تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق الدورة الأولى من قمة اللغة العربية في أبوظبي اليوم

سعد عبد الراضي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي، تنطلق اليوم ولمدة يومين بمنارة السعديات الدورة الأولى من قمّة اللغة العربية التي تنظّمها وزارة الثقافة والشباب، بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تحت شعار «اللغة وصناعة الهوية».

ويضم برنامج القمة تسع ندوات رئيسة موزعة على يومي انعقادها بمعدل 5 ندوات في اليوم الأول و4 في اليوم الثاني، يشارك فيها نخبة من الأدباء والمفكرين والأكاديميين لمناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بواقع اللغة العربية.

وتنعقد قمة اللغة العربية في دورتها الأولى تحت شعار «اللغة وصناعة الهوية»، بعد الدورة الافتتاحية التي أُقيمت في «إكسبو دبي» العام الماضي، حيث تناقش آفاق تعزيز اللغة العربية ومكانتها في العوالم الجديدة، عبر جلسات حوارية تتعلق بالعديد من القضايا ذات الصلة، وتقدّم المزيد من التجارب والرؤى والأطروحات المميزة التي تستشرف مستقبل اللغة في مجتمعاتها العربية وفي عوالمها الجديدة، «الاتحاد» تنشر فيما يلي موضوعات الجلسات التسع.

الجلسة الحوارية الأولى

اللغة والهوية العربية

يشارك في الجلسة الحوارية الأولى التي تديرها الإعلامية الإماراتية سماح العبار، الناقد الأدبي والأكاديمي السعودي عبدالله الغذامي، الحاصل على جائزة شخصية العام الثقافية للدورة السادسة عشرة من جائزة الشيخ زايد للكتاب. وتبحث الجلسة في موضوع شعار القمّة هذا العام «اللغة والهوية العربية»، وتسلط الضوء على العلاقة بينهما، وأهمية اللغة في تشكيل الهوية، وكيف أن هذه اللغة -التي هي جزء من هويتنا- شاهدة على تاريخنا، وحاضنة لمنجزات حضارتنا.

الجلسة الحوارية الثانية

اللغة والهوية والدراما العربية

يشارك في الجلسة الثانية التي تديرها الإعلامية البحرينية الدكتورة بروين حبيب، الفنان السوري جمال سليمان، ومن دولة الإمارات الفنانة سميرة أحمد، والفنان أحمد الجسمي، رئيس مجلس إدارة مسرح الشارقة الوطني، وتتناول الجلسة مسألة الاهتمام المتزايد باستكشاف آفاق إبداعية جديدة لحضور اللغة العربية في الفنون، والدراما بشكل خاص كونها الإنتاج الإبداعي الأكثر تأثيراً عبر الشاشات، والأقرب إلى الشرائح الأوسع من الجمهور في المنطقة العربية والعالم. وتقدم الجلسة رؤية استشرافية لكبار نجوم الدراما العربية في بحث العلاقة بين اللغة والهوية، وآليات تعمیق روابط الانتماء باللغة كهوية حضارية وإنسانية من خلال الدراما والفنون.

الجلسة الحوارية الثالثة

صناع الهويات في اللغات الأخرى

يشارك في الجلسة الثالثة المفكر والروائي الفرنسي جيلبير سيونيه، والمفكّر والشاعر السوري اللبناني أدونيس، والدكتور محسن جاسم الموسوي، أستاذ اللغة العربية والدراسات المقارنة بجامعة كولومبيا في نيويورك، والحاصل على جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها السادسة عشرة عن فئة «الثقافة العربية في اللغات الأخرى»، وتوثق هذه الجلسة لتجارب الدبلوماسية الثقافية وما يسمى بدبلوماسية الشتات عبر تجربتين أدبيتين رائدتين لمبدعين من كبار مبدعي العرب في الوطن العربي وبلاد المهجر، حيث كان لهما دور ريادي في إيصال المحتوى الأدبي العربي إلى العالمية فكراً وقيماً، نثراً وشعراً. كما تسلط الضوء على المعوقات والتحديات التي يتعين علينا تذليلها في الحوار مع الآخر، والتواصل معه.

الجلسة الحوارية الرابعة

مستقبل اللغة العربية

يشارك في الجلسة الرابعة الدكتور نزار حبش، أستاذ علوم الحاسب الآلي في جامعة نيويورك أبوظبي، وسعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، ضمن جلسة تديرها أسماء صديق المطوع، مؤسسة ومديرة صالون الملتقى الأدبي. وتسلط الجلسة الضوء على مستقبل اللغة العربية من خلال الفنون، والآداب، والعلوم والتكنولوجيا، وتتناول كيف تزدهر اللغة اليوم بازدهار آدابها، وفنونها، وعلومها. وكيف يمكن أن ننظر إلى مستقبل اللغة العربية في عصر التكنولوجيا.

الجلسة الحوارية الخامسة

استعراض تقرير حالة المناهج

يشارك في هذه الجلسة الدكتورة هنادا طه تامير، أستاذ كرسي اللغة العربيّة في جامعة زايد، والدكتور محمود البطل، أستاذ في دائرة اللغة العربيّة ولغات الشرق الأدنى في الجامعة الأميركية في بيروت، والدكتور خليل الشيخ، مدير إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية في مركز أبوظبي للغة العربية، وتحاورهم الدكتورة ميساء راشد غدير، وتستعرض هذه الجلسة نتائج تقرير حالة المناهج، حيث يغوص المشاركون فيها بحثاً عن الأبعاد الإيجابية والتحديات للارتقاء بهذا القطاع المسؤول عن بناء المجتمعات وتنمية مهارات أجيال المستقبل، كما تتناول الجلسة آليات التعامل مع مخرجات التقرير سعياً لتطوير العملية التربوية من وجهة نظر المختصين والخبراء، وتسلط الجلسة الضوء على تجارب رائدة في تعليم اللغة العربية في عوالمها والعوالم الجديدة، لما لذلك من أهمية في تمكين العربية وتأصيل الهوية الثقافية.

الجلسة الحوارية السادسة

الخط العربي والأنماط الحداثية

يشارك في هذه الجلسة الدكتور أنطوان أبي عاد، أستاذ مساعد في كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد، وسارة العارف، مدير تنفيذي للقسم الإبداعي في شركة توثيرد، ويحاورهما الإعلامي إبراهيم استادي.

وتناقش هذه الجلسة الخط العربي الذي استطاع أن يلعب دوراً رائداً عبر التاريخ في التواصل الحضاري والإنساني، معبراً عن الهوية العربية وقيمها الجمالية، ولا يزال إلى يومنا هذا في ظل تجلياته التقليدية والحداثية العديدة في الفنون والعمارة وغيرها، بمثابة السفير الأمين لمخزون المعارف والفنون العربية إلى العالم، من على قبة مسجد، أو مئذنة، أو جدار في صرح معماري، أو صفحة إلكترونية، أو شاشة، أو إعلان، أو اسم على محل تجاري، فقد كان مقدراً لهذا الفن الراقي أن يظل معبّراً وفياً عن هويتنا ولغتنا وحضارتنا.

الجلسة السابعة

أصبوحة شعرية

تستضيف هذه الأصبوحة الشاعرة روضة الحاج من السودان، والشاعر العراقي علي جعفر العلاق، والشاعر التونسي مُنصف الوهايبي، وتدير الأصبوحة الشاعرة والإعلامية اللبنانية نادين الأسعد.

وتعكس هذه الأصبوحة الشعرية المكانة العليا للشعر العربي في سلم القيم والإرث الثقافي المعبر عن الهوية، وتستضيف ثلاثة من أبرز شعراء العرب المعاصرين في حوار شعري ثقافي يسلط الضوء على مكانة الشعر ودور الشاعر العربي لسان حال لأمته، معبراً أصيلاً عن همومها وآمالها وأحلام أبنائها، ويستلهم ما قاله الشاعر الراحل محمود درویش في حبه للغته وانتمائه لهويته العربية: «أنا لغتي، أنا ما قالت الكلمات: كن»!

نورة الكعبي وعلي بن تميم في الدورة الافتتاحية التي عقدت في «إكسبو» العام الماضي

الجلسة الحوارية الثامنة

اللغة العربية في عوالم جديدة

يتحدّث في الجلسة الثامنة التي تديرها الدكتورة والباحثة الأكاديمية مريم الهاشمي، المستشرق الهولندي مارسيل كوربر شوك، وموريس بوميرانتز، رئيس برنامج الأدب والكتابة الإبداعية في جامعة نيويورك أبوظبي، والدكتور كاشف جمال، أستاذ في مركز الدراسات العربية والأفريقية في جامعة جواهرلال نهرو بالهند. وتتناول الجلسة حضور اللغة العربية في عوالم غير الناطقين بها، وسيكون لقاءً معرفياً ثرياً يعكس المكانة العالمية للغتنا العربية، ويقيس مدى حضورها، وآليات تقريبها إلى المجتمعات الناطقة بغيرها.

الجلسة الحوارية التاسعة

اللغة والموسيقى العربية

تشارك في هذه الجلسة الفنانتان اللبنانية ولاء الجندي، والسعودية أروى، ضمن جلسة تحمل عنوان «اللغة والموسيقى العربية» يحاورهما خلالها الفنان الإماراتي ياسر النيادي، وتسلط هذه الجلسة الضوء على العلاقة الوثيقة بين اللغة والموسيقا العربية، وتستكشف عبر ضيوفها من كبار أصحاب الاختصاص في التأليف الموسيقي والغناء والإنشاد، إرثاً حضارياً عريقاً يمتد لأكثر من ألف عام، حافلاً بالإبداع الذي يستلهم جماليات لغتنا وخصوصية هويتنا الثقافية، في بنائه جسور التواصل الخلاق مع الآخر في ثقافاته ومعارفه وموسيقاه.

ضيف شرف وشخصية اعتبارية

يحلّ مجمع اللغة العربية في دمشق، أقدم مجمع للغة العربية في العالم، ضيف شرفٍ على القمّة، نظير جهوده الكبيرة في الاهتمام باللغة العربية وحمايتها وصونها وتكريس حضورها، باعتبارها لغة علم ومعرفة، كما تحتفي القمّة بمكتبة الإسكندرية شخصية اعتبارية لما قدّمته من مساهمات في نشر اللغة العربية عالمياً، إلى جانب جهودها المعرفية والفكرية والثقافية على المستويين العربي والعالمي على حدّ سواء.

خلوة ثقافية

تنعقد على هامش الحدث خلوة ثقافية تستضيف مجموعة من الأدباء والأكاديميين والمتخصصين في مجال اللغة العربية لمناقشة العديد من قضايا اللغة العربية ومآلاتها، حيثُ سيسلطون الضوء على العديد من قضايا اللغة العربية سواء فيما يتعلّق بحضورها ضمن مناهج التعليم، أو تعزيز مكانتها لدى الشباب وفي مختلف مجالات وسياقات الفنون، وصولاً إلى مناقشة الرؤى المستقبلية لمجامع اللغة العربية، وكثير من القضايا الأخرى ذات الصلة.

تقرير «حالة اللغة»

ستناقش القمّة محاور أخرى أبرزها التوصيات الصادرة عن تقرير «حالة اللغة العربية ومستقبلها» الذي أصدرته الوزارة في ديسمبر من عام 2020، والذي يمثّل إطاراً لترسيخ اللغة العربية لغةً للعلم والمعرفة والهويّة، كما يشكّل التقرير حجر الأساس للأجندة الوطنية للغة العربية وأهدافها وأولوياتها المرتبطة بمستهدفات مئوية دولة الإمارات.

فقرة غنائية

تستهل القمّة أعمالها بحفل افتتاح تتخلله فقرة غنائية يقدمها الفنان الإماراتي راشد النعيمي، واللبنانية ولاء الجندي، والسعودية أروى، من كلمات الشعراء رعد بندر، عمر عنّاز، وخليل عيلبوني في قصيدة جديدة تجاري قصيدة اللغة الخالدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي غناها كاظم الساهر خلال الدورة الافتتاحية التي عقدت بفعاليات معرض «إكسبو».



الشاعرة روضة الحاج: اللغة أول أركان الهوية

قالت الشاعرة روضة الحاج من السودان: ستظل كل أمة بخير، ما وثقت أواصرها مع هويتها وتراثها وتاريخها واللغة أول أركان الهوية، ولذلك يمكن القول: ستظل الأمم بخير ما دامت لغتها بخير! وقد يعجب البعض لذلك ولكنهم لن يعجبوا إذا نظروا للغة كما يجب، فهي ليست وسيلة تواصل فحسب، بل إنها أكثر من ذلك بكثير، فهي ماعون للفكر ونمط للتفكير، وهي موحدة عظيمة للوجدان الجمعي.

عظيم أن تكون للغة العربية قمة تعقد يؤمها محبوها وعشاقها وباحثوها يناقشون قضاياها ويعالجون مشكلاتها ويرسمون لها الغد الذي يحفظ كرامتها، أجل فإن للغة كرامة تحفظ!

سعيدة بأن أشارك في الأصبوحة الشعرية ضمن البرنامج الذي وضع في هذه القمة، وأن أتشارك المنصة مع الكبيرين علي العلاق والمنصف الوهايبي. وكل عام ولغتنا الجميلة بألف خير. كل عام والعربية لسان قادر على احتواء الناطقين به فكرياً وثقافياً وحضارياً. كل عام ونحن أكثر اعتداداً باللغة، وأكثر حرصاً على مساعدة الأجيال القادمة على محبتها والاعتزاز بها. وكل الشكر لوزارة الثقافة والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة ولمركز أبوظبي للغة العربية على تنظيم هذه القمة احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية.



مريم الهاشمي: اللغة والعوالم الجديدة

قالت الناقدة والأكاديمية الدكتورة مريم الهاشمي التي تشارك في إحدى جلسات القمة: إن اللغة العربية وارتباطها بموضوعات ملحة كموضوع الهوية، وارتباطها كذلك بموضوعات متعددة: كالتعدد اللغوي، والتعايش اللغوي، وموت اللغات، والتعدد اللساني، كلها موضوعات مرتبطة بالتناغم الذي نريد مع لغة العصر، ومع الموسيقا والفن والعوالم الجديدة. وستكون لنا مشاركة حول موضوع العوالم الجديدة الذي يأخذنا إلى رؤى مختلفة حول حضور الأمر عند الحضارات الأخرى، وبها نؤكد أهمية اللغة في تمايز الشعوب وتناغمها، ونطرح على طاولة النقاش تساؤلات مرتبطة باللغة، هل هي المرتبطة بالناس أينما كانوا وأياً ما كانت اللغة الأولى التي سمعوها أو تعلموها! أم تلك اللغة التي يتعرفون عليها أو لا يتعرفون، ويحبون أو لا يحبون، وتحكمهم أو يحكمونها؟!

وأضافت: إن العالم متعدد اللغات، تلك حقيقة واقعة، والتاريخ اللغوي الذي هو مظهر من مظاهر تاريخ العالم، ليس في جزء كبير منه سوى إدارة لهذا التعدد اللغوي، ولذا فإن للتعدد اللغوي -خلافاً لما يمكن للبعض أن يتصوره- وضعاً خاصاً، وليس مقصوراً على مناطق مخصصة، ولا هو سمة من سمات العالم الثالث على وجه التحديد، أو من سمات البلدان النامية، التي نتصورها بداهة موزعة بين لهاجتها ولغاتها المحلية، فالتعددية قدر مشترك.

وتابعت: تطرح تساؤلات حول «إشكالية موت اللغات» والتي هي من الموضوعات المرتبطة بالحضور والتناغم، وحين التحدث عن موت اللغة اليوم، فإننا نتحدث بطبيعة الحال عن أنواع من الغياب: الغياب بالتحول: وهو تحول أو ما يسميه البعض بالتطور اللغوي وفق التمايز الجغرافي للتوسع بحيث تتولد لغات، كالفصحى التي تحولت في فترة قصيرة إلى عدد من اللهجات. وهناك الغياب بالانقراض: أي أن يموت آخر المخاطبين بلغة من اللغات من دون أن يترك عقِباً يخلفه. والغياب بالاستبدال: وهو يحدث في كل مرة تغيب فيها لغة مغلوبة تهيمن عليها لغة غالبة. أم أن اللغة الميتة هي اللغة التي لم يعد الناس يتحدثون بها، بل يكمن حضورها بين جماعة اجتماعية ثقافية قد يسمح أحياناً بأن يكون لها دور في التعليم وفي الطقوس والاحتفالات، أم أن اللغة الميتة هي اللغة التي لم تعد موجودة إلا في الكتب؟!



عبدالله الغذامي: اللغة بوصفها هوية

في حديث خاص لـ«الاتحاد»، قال الناقد والمفكر السعودي الدكتور عبدالله الغذامي عن مشاركته بجلسة حوارية في أولى جلسات القمة تحت عنوان اللغة العربية والهوية: يقول محمود درویش:

«من أنا هذا

سؤال الآخرين

ولا جواب له

أنا لغتي

أنا وأنا معلقة.. معلقتان.. عشر

هذه لغتي أنا لغتي.. أنا ما قالت الكلمات: كن»

في هذه الكلمات تتكون صورة الإنسان بوصفه لغةً، وتتجسد له هويته التي يراها ويقرها لنفسه، وفي حال درويش، فهو الباحث عن معنى وجودي يفقده كل من فقد أرضه الأم وانطلق يبحث عن أم تقوم مقام تلك المفقودة التي تسمى ثقافياً «مسقط الرأس»، وإذا أحس الإنسان بأن رأسه معلق في الفراغ لدرجة أن الآخرين يسألونه: من أنت...؟ وهذا هو السؤال الذي لا جواب عليه، لأن له أرضاً وله فيها ذاكرة لن يجدها إلا في الكلمات التي تترحل معه في أي بقعة يحل فيها، على أن الكلمات معلقات لما تزل معلقة في فضاءات الذاكرة منذ زمن ظهور نصوص المعلقات وتمثيلها لزمن ثقافي وإنساني هي علامته والدليل عليه، وتظل كذلك معلقة عند درويش لأنه هو نفسه معلق بين الأرض والذاكرة بما أن منطقة الفراغ التي تتراءى أمامه تشبه كلمات القصيدة وهو بسببها شاعر. والشعر يمثل أمه التي تعوضه عن تلك المفقودة التي ستواجه سؤال الهوية، ولكونه شاعراً فهو وحده دون الآخرين من يعرف هويته، مع أن الآخرين لا يعرفون الشاعر إلا بكونه شاعراً، وكان الأولى بهم ألا يسألوه عن هويته، وكيف تسأل شاعراً من أنت، في حين هو المعلقات العشر مجتمعة فيه وبه! وهو لغته التي هي هويته المعلنة جهاراً وصدحاً وانتماء.

هذه واحدة من أهم صور اللغة بوصفها هوية وبوصف الإنسان ذاته كائناً لغوياً أو حيواناً ناطقاً كما هو التعريف الوحيد الذي لم يجد أرسطو أدق منه. واللغة هنا قيمة جوهرية تجعلنا نعرف بعضنا ونميز بعضنا ونفهم بعضنا بعضاً ومن ثم نكتشف عقولنا بمثل ما تتكشف وجداناتنا. إنها اللغة التي هي جواب الأسئلة حين تواجه الذات سؤالاً حرجاً عن معنى وجودها فتتولى اللغة صناعة اللحظة، وهي تحسم الإجابة التي لا يفهمها الآخرون؛ لأن الجواب مذيل بعشر معلقات هي قمة الإجابات عن الهوية التي لا يمكن تأجيلها لأن مواعيدها حاضرة في كل اللحظات.



محسن جاسم الموسوي: الهويات في اللغات

الدكتور محسن جاسم الموسوي الذي يشارك في إحدى جلسات القمة تحت عنوان «صناع الهويات في اللغات الأخرى»، قال: شغلت قضية الهوية وصناعها المعنيين بالثقافات العالمية، كما شغلت العرب من قبل.

وينقل ياقوت عن راوية المتنبي، وهو يرد على ما نقل عن أبي سعيد السيرافي أنه فضّل فلاناً على المتنبي: قال، ومن أعطى الحق لأبي سعيد أن يحكم في هذا؟ إنما الحكام الشعراء لا النحاة والمؤدبة!

وكان العالم السوسيولوجي بيير بورديو يرى أن النحاة والشعراء والكتاب والمعلمين صناع لغة وهويات. ولهذا نرى أن دارسي الهويات ومنهم بنديكت أندرسن يرون أن السبيل لقراءة ذلك هو المرور إلى سبل ظهور اللغات: ويبلور علماء الاجتماع مختلف المداخل لبلوغ أصول ظهور اللغات الإمبراطورية، ولكن الأهم بينهم هو تفضيل أحد صناع الهوية على حساب الآخر، إذ إن الساحة ليست باليسر والسهولة، وهو ما نطمح إلى بلوغه في جلسة صناع الهوية في اللغات الأخرى.