شما بنت محمد بن خالد: الحفاظ على «العربية» ترسيخ للهوية والانتماء

هويدا الحسن (العين)

تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر من كل عام، نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي جلسة حوارية افتراضية، برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ضمن مبادرة «بالعربية تواصلنا» تحت عنوان «تحديات اللغة العربية بين الحاضر والمستقبل».

وضمت الجلسة كلاً من: المستشار الدكتور خليل عيلبوني، الدكتورة عبير الحوسني، الفنان الدكتور حبيب غلوم، والدكتور حسين الرفاعي، فيما أدار الجلسة أيمن النقيب، وقد تناول حوار الجلسة محاور، كان أبرزها: تحديات اللغة العربية في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واللغة العربية ووسائل التواصل الاجتماعي، وصمود اللغة العربية وحفاظها على هويتها، إضافة إلى قصائد شعرية تغنى بها المشاركون احتفاء بالمناسبة.

اللغة كائن حي

واستهلت الجلسة بكلمة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان التي وصفت اللغة بأنها سلوك إنساني قائم على قدرة العقل البشري على بناء تركيبات صوتية ورموز شكلية يعبر بها عن أفكاره، وينقلها عبر أفراد المجتمع، كما ينشئ بها روابط إنسانية تربطه معهم، ثم قالت: من هنا ندرك أن اللغة ليست مجرد سلوك إنساني عشوائي، بل هي جزء رئيس في البنية الثقافية والاجتماعية للإنسان.

وعبرت عن وجهة نظرها بأن اللغة بمثابة كائن حي تولد، ثم تشب طفلاً، ثم شاباً، ثم كهلاً والانزواء بالموت مصيرها ما لم تظل حية متوارثة بين أجيال المجتمع حيث تستمد حياتها من حركة المجتمع بين حروفها.

وفي تساؤل تحدثت: سأتوقف عند مفهوم موت اللغة؛ لأن هذا يعني موت الثقافة التي ترتبط بها وتحول الحراك الإنساني والموروث القيمي والفكري الذي تحمله إلى سطور مكتوبة بين كتب التاريخ، ومع موتها يفقد المجتمع ملامحه ويصبح نهباً للثقافات الأخرى.

وقد تحاور المشاركون حول ضرورة التوعية بأهمية اللغة كهوية وتاريخ، وأكدوا في توصيات الجلسة على تضافر الجهود جنباً إلى جنب مع القيادة الرشيدة التي أطلقت مبادرات عدة لحرصها على لغتنا العالمية، وأهمية دور المؤسسات في تعزيز ذلك، ووضع قوانين مشددة للحرص على امتلاك الجميع للغة الأصيلة، ووضع امتحانات لقبول الموظف بإتقانه لها، كما أشاروا إلى أهمية دعم المناهج وأساليب التدريس ودور الآباء في الحرص على تعليم أبنائهم اللغة منذ الطفولة، وأهمية وضع برنامج تدريبي للإعلام المرئي والمسموع والمكتوب ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة في ظل عصر الرقمنة.

اللغة الأكثر ثراء

وجاءت كلمة الختام في الجلسة للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بأن الجلسة لم تهدف لنعدد جماليات وقدرات اللغة العربية، إذ نحن على يقين بأنها اللغة الأكثر ثراء في مفرداتها ومعانيها، وهذا الثراء جعلها تمتلك من المرونة والقدرة على التعبير الفكري والثقافي بصورة واسعة.. ولكن حوارنا اليوم كي نلفت نظر المجتمع إلى المخاطر التي تهدد بقاء اللغة العربية، وبالتالي لابد أن نعيد تقييم حال اللغة العربية حالياً في الأسرة، والمدرسة، والمعاملات الرسمية، وغيرها، ثم قالت: لابد أن يستقر في ضمير أفراد المجتمع أن الحفاظ على اللغة العربية هو حفاظ على الهوية والانتماء وكيان المجتمع، مقدمة الشكر والتقدير للمتحدثين في ملتقى اللغة العربية على وجودهم وتفاعلهم، كما قدمت الشكر لجميع الحاضرين والمشاركين فيها.