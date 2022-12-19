«مهرجان اليابان» يحتفي بالعلاقات مع الإمارات

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

احتفاء بمرور خمسين عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، نظمت السفارة اليابانية في أبوظبي، أول أمس، بمنارة السعديات «مهرجان اليابان».

وتضمن المهرجان مجموعة واسعة ومتنوعة من الفعاليات الثقافية التي تبرز ثقافة اليابان، وتمثلت في عرض الطبول اليابانية، وعروض أفلام الرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة «ديمون سلاير - ذا موجين ترين»، و«بوبيل ذا تشيمني تاون»، فضلاً عن سلسلة الرسوم المتحركة الإماراتية الشهيرة «فريج» مدبلجة إلى اللغة اليابانية. كما تضمنت فعاليات المهرجان عروض رقص يابانية تقليدية، إضافة إلى الخط الياباني، وعرض تقديم الشاي الياباني التقليدي، وفن تنسيق الورد، وألعاباً يابانية معاصرة وتقليدية، وورشات عمل يدوية، وتذوقاً للطعام والحلويات اليابانية، وغيرها كثير.

«ساي» و«خرشة»

وكان الحدث الأبرز في الفعالية هو حفل الطبول اليابانية «الوادايكو»، الذي قدمته فرقة الطبول اليابانية «ساي» ومجموعة الطبول الإماراتية «خرشة». و«ساي» فرقة شابة محترفة قدمت عروضها في اليابان، وفي 25 دولة أخرى، وأحد أعضاء فرقة «ساي» اليابانية أمضى طفولته في الإمارات، وتخرج في المدرسة اليابانية بأبوظبي، وانتقل إلى اليابان، ثم أكمل رحلته الجامعية في جامعة زايد. وأثناء الدراسة، شكّل مع أصدقائه الإماراتيين مجموعة الطبول اليابانية المحلية «خرشة»، التي قدمت عروضها في فعاليات محلية ودولية، بما في ذلك معرض «إكسبو 2020 دبي».

الشاي و«الأيكيبانا»

وتضمن المهرجان كذلك عرضاً للتعريف بكيفية تحضير الشاي الياباني وتقديمه بالطريقة التقليدية، تحت شعار «الهدوء من خلال وعاء شاي»، قدمته مجموعة مدرسة أوراسينكي - أبوظبي، كما اشتمل كذلك على فن تنسيق الزهور على الطريقة اليابانية «الإيكابانا»، وهي فن تنسيق الزهور التقليدي في اليابان الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس، وقدمته مدرسة «أوهارا» لفن تنسيق الزهور.

ألعاب وورش تشاركية

واشتمل المهرجان كذلك على مجموعة من الألعاب التشاركية والورش التعليمية التفاعلية، ومن بين الألعاب لعبة اصطياد بالونات الماء «اليو - يو»، التي تُعد أحد عوامل الجذب الشهيرة في المهرجانات اليابانية، حيث شارك الزوار في صيد بالون اليو-يو، والاحتفاظ به كتذكار. أما الورش، فكانت من بينها ورشة صناعة مروحة اليد اليابانية. ومن الورش الأخرى، كذلك ورشة صناعة سلاسل المفاتيح على الطريقة اليابانية، حيث قام المشاركون بصنع سلسلة مفاتيح على الطراز الياباني، بتوجيه من المدرب والمتطوعين اليابانيين.

طي الأوراق وعيدان الطعام

ومن ضمن الورش كذلك التي لقيت استحسان الحضور، ورشة عمل فن طي الأوراق «الأوريغامي»، حيث استمتع الزوار بتعلم فن طي الأوراق مع أعضاء ذوي خبرة في جمعية نيبون كيكن الإماراتية «إينكا»، وكذلك ورشة عمل عيدان تناول الطعام مع طلاب مدرسة طوكيو متروبوليتان الثانوية، حيث تعلم المشاركون في الورشة كيفية عمل وتلوين عيدان تناول الطعام بمساعدة طلاب المدرسة ذاتها.

فن وطبخ ورقص

وشارك الفنان الإماراتي عبدالله لطفي في عرض الأعمال الفنية التي تربط بين الثقافتين الإماراتية واليابانية، وقد استوحى لطفي أفكاره الفنية من المانجا، كما قدم شيرو أوکوبو، محاضرة حول الطعام الياباني التقليدي الذي يتم تقديمه بداية كل عام جديد. وشارك الخطاط الياباني الشهير جويشي يوشيكاوا بعرض خاص للخط الياباني على الأوراق الكبيرة، وأدت أكاياجي كيتشيميتسوماسا أستاذة فن الرقص الياباني التقليدي، رقصات على أنغام بعض المقطوعات الموسيقية اليابانية.