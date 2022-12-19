مركز سالم بن حم الثقافي يحتفي بيوم اللغة العربية

العين (الاتحاد)

أُقيمت في مركز سالم بن حم الثقافي في مدينة العين فعاليات ثقافية استضافت قامات أدبية في الإمارات والوطن العربي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. وحضر الفعاليات الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، والشيخ الدكتور مبارك بن سالم بن حم، والشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم.وتأتي هذه الفعاليات احتفالاً بلغتنا العربية التي تنم عن انتمائنا لهويتنا العربية الأصيلة، وسعياً إلى إبراز عراقة لغتنا الأم، وتوظيف محتواها الغني في إثراء التواصل بين الأفراد والمجتمعات، حيث أُقيمت في مركز سالم بن حم الثقافي فعاليتان تبرزان أهمية اللغة العربية، وتحتفيان بإنجازاتها كواحدة من أكثر اللغات تحدثاً ضمن مجموعة اللغات السامية وإحدى أكثر اللغات انتشاراً في العالم، ويتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة.

«لغة الضاد تنبض بالحياة»

وضمن الاحتفالية أُقيم ملتقى «عن بُعد» بعنوان «لغة الضاد تنبض بالحياة»، بمشاركة نخبة من الشخصيات الأدبية المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، واستضاف الملتقى الدكتور سعيد بالليث الطنيجي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية، والدكتورة نجوى محمد الحوسني وكيل كلية التربية في جامعة الإمارات، والأديبة فاطمة أحمد الكعبي، والدكتور عبدالكريم وزيزة، والدكتورة أمل عبدالله الملا المهيري، والشاعرة نجاة الظاهري، وأدار الملتقى أيمن إبراهيم النقيب.

وناقش المشاركون محاور عدة عن تاريخ اللغة العربية ومكانتها العالمية وجمالية مفرداتها وتعابيرها، والجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ عليها وتمكينها.

وقال الدكتور سعيد بالليث الطنيجي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية: اتخذت الإمارات خطوات واسعة، وأطلقت مبادرات نوعية للحفاظ على اللغة العربية، وتعزيز مكانتها في المجتمع، حيث أطلقت ميثاقاً للغة العربية يُعد مرجعاً لجميع السياسات والقوانين المتعلقة بحماية اللغة العربية، وتعزيز استخدامها في الحياة العامة، ورعاية كافة الجهود الهادفة لتعزيز مكانة اللغة العربية، بما يضمن إحياء اللغة العربية لغة للعلم والمعرفة. وأكد الطنيجي أن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً باللغة العربية، وترسيخ مكانتها الرفيعة بين لغات العالم، باعتبارها أداة رئيسة لتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.

وتابعت الدكتورة نجوى محمد الحوسني وكيل كلية التربية في جامعة الإمارات الحديث عن ميثاق اللغة العربية، حيث ذكرت أن الميثاق اشتمل على 13 مادة أساسية، تضمنت المبادئ الأساسية لتفعيل اللغة العربية في مختلف القطاعات، مثل استخدامها في إصدار مختلف القوانين والاتفاقيات والأنظمة، وأن تكون لغة التخاطب بين مختلف الجهات الرسمية، وأن تكون عنصراً أساسياً في عملية التعليم.

وأوضحت فاطمة أحمد الكعبي المبادرات العديدة التي نفذتها الدولة لتعزيز اللغة العربية، ومنها تحدي القراءة العربي، ودعت للانخراط في أنشطة تعزز اللغة العربية. وتناولت الدكتورة أمل عبدالله الملا المهيري تعريب المصطلحات الطبية، وعرضت مجموعة من الدراسات التي تسير نتائجها للآثار الإيجابية لتعريب المصطلحات الطبية.

وألقت الشاعرة نجاة الظاهري قصيدة رائعة عن اللغة العربية، وقدم الدكتور عبدالكريم وزيزة أغنيتين عن اللغة العربية أعدتا خصيصاً لهذه المناسبة، وأوضح العلاقة الإيجابية بين اللغة العربية والموسيقى.

ندوة ثقافية

وأقام مركز سالم بن حم الثقافي ندوة ثقافية حضورية، ألقاها الشيخ الدكتور أنس محمد قصار باحث وواعظ، والشيخ الدكتور محمد فياض فياض شاعر وأديب، وذلك بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين باللغة العربية.

وأكد المشاركون أن اللغة العربية غنية عن التعريف لقارئها العربي ومتذوقيها من غير العرب، الذين فتنوا بها وبإبهار شعرها وفنون خطوطها، وجمالها وإعجازها وبلاغتها واحتوائها على خاصيات لغوية متميزة، مثل «الترادف والأضداد والمجاز والطباق والجناس والسجع ومقدرتها على التعريب»، وغيرها.

وشددوا على أن اللغة العربية تحتاج، مثل أي لغة في العالم، إلى غذاء عقلي مستمر لا يستمد إلا من القراءة المستمرة لأفضل وأجمل ما كتب في اللغة العربية، خاصة أنها لغة القرآن الكريم.

وثمن المشاركون جهود دولة الإمارات في ترسيخ اللغة العربية، سعياً لتعزيز مكانتها في نفوس أبنائها، وتأكيد دورها الأساسي في مد جسور التواصل الإيجابي بين الناطقين بـ«العربية» ومختلف الحضارات والشعوب.