جائزة الشيخ زايد للكتاب تترجم 9 كتب إلى 5 لغات عالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن ترجمة 9 كتب جديدة خلال هذا العام إلى خمس لغات عالمية مختلفة، هي: «الإنجليزية والفرنسية، والإيطالية، والأوكرانية»، وللمرة الأولى ترجمة باللغة اليونانية، ليبلغ إجمالي عدد الكتب التي يتم نشرها بدعم من مبادرة منحة الترجمة الخاصة بالجائزة 24 كتاباً منذ إطلاقها خلال عام 2018.

وتهدف منحة الترجمة المخصصة على مدار العام للناشرين الدوليين إلى تعزيز انتشار الأدب العربي حول العالم من خلال ترجمة الأعمال الأدبية وأدب الطفل الفائزة وعناوين القائمة القصيرة في الجائزة إلى العديد من اللغات، حيث تقدّم المنحة تمويلاً مالياً يصل حتى 19.000 دولار أميركي.

روائع الأدب العربي

وتأتي ترجمة مجموعة من روائع الأدب العربي عبر مبادرة منحة الترجمة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي يمثل فرصة كبيرة لإبراز جهود المبادرة في دعم المنتوج الثقافي العربي ومحاولة لنشر الأدب العربي في مختلف أنحاء العالم وتعريف القراء بإبداعاته، ودوره في إحداث حراك بين الأوساط الثقافية العالمية. وقد تنوعت عناوين الكتب التي تمت ترجمتها بدعم من المنحة، وشملت فروعاً عدة، منها فرع أدب الطفل والناشئة التي ضمت: «رحلة فنان»: للكاتب التونسي ميزوني بناني. و«الفتى الذي أبصر لون الهواء»: للكاتب اللبناني عبده وازن. و«الفتاة الليلكية»: للكاتبة الفلسطينية ابتسام بركات.

حوار الثقافات

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي بن تميم، أمين عام الجائزة، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تشكل منحة الترجمة إضافة نوعية مهمة تثري المشهد الأدبي العالمي، وجسراً ثقافياً يربط منطقتنا بالعالم. ونرى في هذه المبادرة رافداً حقيقياً يدعم جهودنا في التعريف بالأدب العربي المعاصر بشكل عام، وفي إيجاد مساحات فكرية ونقاشية تتيح تبادل الرؤى والأفكار. وتنسجم منحة الترجمة مع رؤية وأهداف المركز في الوصول إلى ثقافات جديدة ترغب في معرفة المزيد عن الحضارة العربية، ونتطلع خلال الأعوام المقبلة إلى ترجمة المزيد من الكتب باللغة العربية لتعزيز نشر الأدب العربي عالمياً، وفتح أبواب الحوار بين الحضارات».

فرع الآداب

ضم فرع الآداب كلاً من العناوين التالية: «ما تركت خلفي»: للروائية الفلسطينية شذى مصطفى، المرشحة في القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2021 عن فرع المؤلف الشاب. وترجمة نانسي روبرتس إلى اللغة الإنجليزية. و«أمطار صيفية»: للكاتب المصري أحمد القرملاوي، الحائز جائزة المؤلف الشاب 2018، وقد ترجمته أميرة كيلاني إلى «الإيطالية». و«بعد القهوة»: للكاتب المصري عبدالرشيد محمودي، الحائز جائزة الآداب 2014. وترجمه بوهدان هورفات إلى «الأوكرانية».

و«أمطار صيفية»: للكاتب المصري أحمد القرملاوي، الحائز جائزة المؤلف الشاب 2018، وقد ترجمه سيرجي ريبالكين إلى «الأوكرانية».