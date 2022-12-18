«ثقافة الشارقة» تطلق «القيروان للشعر»

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تستضيف تونس، فعاليات مهرجان القيروان للشعر العربي في دورته السابعة في الفترة من 23 وحتى 25 من ديسمبر 2022، حيث يحتضن قصر بيت الحكمة بقرطاج افتتاح المهرجان، بحضور عدد كبير من الشعراء والمثقفين التونسيين والعرب.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، إن بيوت الشعر في الوطن العربي مثلت نماذج ومراكز أدبية متفردة، من خلال المهرجانات التي تقام بشكل دوري في الدول العربية، لافتاً إلى أن مهرجان القيروان للشعر العربي في دورته السابعة يواصل مسيرة شعرية وأدبية ممتدة انتظمت منذ سنوات، وصولاً لهذه الدورة، حيث يشكل مهرجان القيروان للشعر العربي فضاءً للمبدعين التونسيين والعرب لتبادل تجاربهم وتقديم أفضل إبداعاتهم، كما كرس المهرجان دوراً مهماً في النهوض بالتجارب الشعرية التونسية بمختلف توجهاتها، وإطلاق المواهب التونسية الشابة إلى الساحة الأدبية العربية والعالمية، بإبداعات رفدت المكتبة العربية بمنجز شعري متميز.

وأشار إلى أن الدورة السابعة ستشهد قراءات شعرية متنوعة وتكريماً للمشاركين من نخبة الشعراء التونسيين، في وقت سيكون فيه الحضور على موعد مع ندوة نقدية تشرح أحوال الشعر التونسي الحديث وتحولاته، بجانب عدد من الفعاليات كأبرز ما يميز المهرجان.

وتبدأ فعاليات الافتتاح بقصر بيت الحكمة في قرطاج، حيث يشهد تدشين معرض أعمال بيت الشعر بالقيروان، ويعقبه بث فيلم للتعريف بمسيرة بيت الشعر، وبعدها يتم إلقاء الكلمات الافتتاحية، بجانب فقرة التكريم، ومن ثم تقدم فواصل من الموسيقى تليها قراءات شعرية يقدمها الشعراء: «محمد النجار، مبروك السياري، المولدي فروج، سلوى الرابحي، ومكي الهمامي».

وتتواصل برامج المهرجان مساءً ببيت الحكمة، باستضافته للندوة النقدية التي تحمل عنوان «تحولات الشعر التونسي الحديث». وتليها أمسية شعرية، وتتبع ذلك فعاليات أدبية وشعرية أخرى متميزة.

هذا وتختتم فعاليات مهرجان القيروان للشعر العربي في بيت الشعر بالقيروان الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022 بقراءات شعرية متنوعة وتكريم للمشاركين.