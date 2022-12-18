6 متسابقين يتأهلون إلى ختام «منشد الشارقة 14»

بعد منافسة قوية شهدها مسرح المجاز، مساء أمس، بين 9 منشدين في السهرة الختامية الثانية لبرنامج «منشد الشارقة 14» تأهل 6 من المشاركين لخوض المنافسة النهائية في السهرة الختامية الثالثة والأخيرة التي تُقام يوم 25 ديسمبر الجاري، ويعلن فيها عن الفائز بلقب البرنامج الذي ينظمه تلفزيون الشارقة، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون منذ عام 2006. أظهر المتسابقون، خلال السهرة، براعتهم في الإنشاد أمام الجمهور ولجنة التحكيم، حيث تأهل كل من: يحيى نادي من مصر، ومحمد الرفاعي من العراق، ومحمد المشاعلة من الأردن، ومحمد الوافي إدريس من ليبيا، وعيسى شموط من سوريا، وعبدالله العمري من لبنان، فيما غادر من المتسابقين كل من: سلطان داود آل علي من الإمارات، ومخلد الجابري من سلطنة عُمان، وعزالدين العيساوي من المغرب.
أناشيد وموشحات وشهدت السهرة استضافة «فرقة التراث الموسيقية» بقيادة المنشد السوري مصطفى حمدو، الفائز بلقب الدورة الرابعة من البرنامج، الذي قدم للجمهور مجموعة من الأناشيد والموشحات والأغاني التراثية التي عكست إبداع أحد أبرز النجوم الذين تخرجوا في برنامج «منشد الشارقة»، ورافقه عازفون على بعض الآلات الموسيقية التقليدية.
أصوات محترفة وبرزت خلال السهرة الثانية خبرة المتسابقين بعد الاستعدادات التي قضوها مع المدربين في الشارقة قبل السهرات الختامية، ما مكنهم من إمتاع الجمهور بمهارات متميزة جسدت ما لديهم من وعي بتراث الإنشاد وفنونه، وشملت النماذج الإنشادية التي قدمها المتسابقون ألواناً مختلفة من الابتهالات والمدائح النبوية والإنشاد للأم. وأشادت لجنة التحكيم بأداء المنشدين وما تميزوا به من إحساس وانتقاء للكلمات والألحان المناسبة التي تمكنوا من خلالها من تمثيل بلدانهم بنجاح في البرنامج، ودفعوا الجمهور إلى التصويت لهم، حرصاً على تأهيلهم لخوض المنافسة على لقب منشد الشارقة.
مستقبل واعد وفي تصريح له عقب انتهاء السهرة الختامية الثانية، قال نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ لبرنامج «منشد الشارقة»: «بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمام سموه بهذا البرنامج وبكل ما يعزز الارتقاء بالقيم والإعلام الهادف، يواصل "منشد الشارقة" تحقيق نجاحات مستمرة في كافة دوراته، يجسدها الحضور الكثيف للجمهور أثناء السهرات الختامية، والمتابعة التي يحظى بها البرنامج من قبل المشاهدين من كل مكان في العالم، وما يبشر به دوماً من مستقبل واعد لنجوم الإنشاد الذين يشاركون فيه». وأضاف: «نستكمل يوم الأحد القادم 14 دورة من "منشد الشارقة"، البرنامج الذي رسّخ في أذهان الجمهور مفهوماً أكثر شمولاً لفن الإنشاد، يكشف أنه فنٌ جامعٌ لكل الفنون يستوعب العديد من ألوان وألحان التراث، إضافة إلى المضامين الفكرية والجمالية الراقية التي تهذب الأرواح وتنمي لدى الجمهور تذوق الفن الهادف القائم على جمال الصوت وقوة المعنى والارتباط المتين بالقيم الأصيلة».
ختام مع الخضر وفي السهرة الختامية الثالثة والأخيرة مساء الأحد 25 ديسمبر الجاري التي تشهد إعلان اسم الفائز بلقب «منشد الشارقة 14»، يلتقي الجمهور المحب لفن الإنشاد مع الفنان حمود الخضر، الذي حقق حضوراً واسعاً من خلال مجموعة من الألبومات الفنية، ومنها ألبومات «ماذا بعد؟»، و«أصير أحسن»، و«فكرة». ويتاح للجمهور حضور السهرة الأخيرة من خلال الحصول على تذاكر دخول مجانية من أمام مسرح المجاز، في مبادرة من تلفزيون الشارقة لإسعاد الجمهور من مختلف الجنسيات، وتمكينهم من مواكبة لحظة تتويج الفائز بلقب البرنامج.