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المركز التربوي الخليجي بالشارقة يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

المركز التربوي الخليجي بالشارقة يحتفي باليوم العالمي للغة العربية
18 ديسمبر 2022 23:32

نظم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، اليوم بمقره في الشارقة، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وأشاد الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، في كلمته بجهود دولة الإمارات وإمارة الشارقة للحفاظ على اللغة العربية والنهوض بها من خلال إطلاق حزمة من المبادرات النوعية الهادفة إلى الحفاظ على لغة الضاد، والتي تتمثل في العديد من البرامج والفعاليات والجوائز، مثمناً جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في خدمة اللغة العربية، وإسهاماته غير المسبوقة في مختلف المجالات التعليمية والتربوية للحفاظ عليها، وإنشاء سموه للعديد من المؤسسات المتخصصة لحماية اللغة العربية.
وأعلن الحمادي عن إصدارات المركز الجديدة لهذا العام 2022، والتي تناولت إطاراً عاماً مرجعياً لتوظيف التقنية في تعليم اللغة العربية وتعلّمها ودراسة حول تنمية مهارات القراءة الإلكترونية لطلاب المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى البرامج الأخرى منها المؤتمرات والبرامج التدريبية وبرنامج مناهزات اللغة العربية في نسختها الرابعة وجائزة التفوق في اللغة العربية.

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