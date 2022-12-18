الإثنين 19 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

المستغانمي: «العربية» قادرة على مواكبة التطور

امحمد صافي المستغانمي
18 ديسمبر 2022 22:06

أكد الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، أن اليوم العالمي للغة العربية مناسبة للاحتفاء بثقافة حية تضم تحت مظلتها نصف مليار نسمة، يحملون ميراثاً حضارياً تتسع رقعته من بحر الصين شرقاً وحتى ساحل الأطلسي غرباً، الأمر الذي وصفه المستغانمي بالمسؤولية الكبيرة لجعل هذه اللغة قادرةً على مواكبة التطور في مختلف مناحي الحياة اليومية للمتحدثين بها أينما كانوا.
وأوضح المستغانمي، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، أن هذا اليوم ظل طوال العقود السابقة منحصراً على الأجواء الاحتفالية وحده، ولكنه اكتسب عمقاً أكبر منذ عام 2016، بالتزامن مع مشروع جليل ورائد هو «المعجم التاريخي للغة العربية»، الذي يرى النور برؤية ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للتنقيب عن جذور المفردات الغنية لهذه اللغة وتحولاتها منذ ما قبل بزوغ شمس الإسلام وحتى يومنا الحالي.
وقال المستغانمي: إن الجهود التي يبذلها المجمع تضع نصب أعينها ترسيخ مكانة اللغة العربية عبر مختلف السبل، وتشجيع الأجيال الجديدة على استخدامها وتوظيف جمالياتها وقدراتها بكافة أشكال التعبير الممكنة، مع الوضع بعين الاعتبار الثراء الواسع لمفردات العربية، التي شغلت حيزاً بلغ 80 ألف مادة في معجم «لسان العرب» وحده، وهو ضعف الرقم الذي تضمنه أقدم معاجم اللغة الإنجليزية على سبيل المثال، بفترة زمنية تجاوزت الخمسة قرون منذ وضع ابن منظور للسان العرب.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تضبط 159 متسولاً وتحذر من أساليبهم الاحتيالية
وفاة طبيب النفس المصري يحيى الرخاوي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تضبط 159 متسولاً وتحذر من أساليبهم الاحتيالية
الإمارات
شرطة أبوظبي تضبط 159 متسولاً وتحذر من أساليبهم الاحتيالية
اليوم 09:23
وفاة طبيب النفس المصري يحيى الرخاوي
دنيا
وفاة طبيب النفس المصري يحيى الرخاوي
اليوم 08:50
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله
اليوم 08:25
إصابة ملحن شهير بإصابات خطيرة وكسور وقطع بالأذن بسبب "الجاكوزي"
دنيا
إصابة ملحن شهير بإصابات خطيرة وكسور وقطع بالأذن بسبب "الجاكوزي"
اليوم 08:16
ارتفاع أسعار النفط
الاقتصادي
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 07:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©