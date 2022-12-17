شما بنت محمد بن خالد: «المعرفة من أجل الإنسانية» تبني جسور التواصل

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن مبادرة المعرفة من أجل الإنسانية التي أطلقتها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، في 12 نوفمبر 2021، قامت بزيارة إلى المكتبة الوطنية بجمهورية سنغافورة، بحضور السفير جمال عبدالله السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في سنغافورة، والشيخات والمهتمين وفريق العمل بالسفارة.

عبرت «سوه لين لي» المدير العام للمكتبة الوطنية بجمهورية سنغافورة خلال حفل الاستقبال، عن سعادتها بالزيارة، مقدمة التهنئة لدولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، وأكدت أن الزيارة التي يتم من خلالها نشر الثقافة والموروث الوطني الإماراتي عبر مبادرة المعرفة من أجل الإنسانية، تترجم اعتزاز وفخر الشعب السنغافوري بالصداقة التي تجمع الشعبين.

تواصل حضاري

وأعرب عبدالله السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية سنغافورة في كلمته عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار التواصل الحضاري بين الشعوب، وترسيخ التعاون الثقافي المعرفي الذي يعد رافداً مهماً من روافد تحقيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانتها دولياً وإقليمياً، بالإضافة إلى بناء جسور التواصل والتعاون البنّاء بين الإمارات ودول العالم كافة في جميع المجالات ومن بينها الجانب الثقافي.

قيم إنسانية راسخة

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في كلمتها: جئت إليكم محملة بقيم إنسانية تعبر عن روح الإمارات، تلك القيم التي نشأت عليها مثلي مثل كل إماراتية وإماراتي، حيث ترسخت فينا قيم قبول الآخر والاختلاف والتنوع، في وطن يتميز بالتعددية الثقافية، وأرض اتسع قلبها الكبير لأكثر من 10 ملايين إنسان ينتمون لأكثر من 200 جنسية يحملون مئات الثقافات. وأضافت: يعيش الجميع على أرض الإمارات في مناخ التسامح الذي رسخته الإمارات قيادة وشعباً. وتابعت: كان حرصنا على إطلاق مبادرة المعرفة من أجل الإنسانية، لتمتين قنوات التواصل والتعارف بين الإمارات والعالم. وقالت: إنها مبادرة الإنسان أينما كان، ولسان حال الإمارات إلى العالم، وعينها الساهرة على مد جسور المحبة.

وعبرت عن تقديرها للمجتمع السنغافوري، قائلة: سعيدة بوجودي في مكتبة سنغافورة الوطنية التي تعبر عن روح المجتمع السنغافوري العريق والشغوف بالمعرفة والتطور، فبيت الكتاب الذي نقف على أرضه الصلبة اليوم، هو الميراث الحقيقي للإنسانية والطريق الذي يرشدنا إلى السلام، بل إلى الحياة.

واختتمت كلمتها قائلة: أشكركم على استقبالكم الراقي وعلى تشريفي بهذه الزيارة... وأتمنى لهذا البلد الكبير... وأكرر أتمنى لهذا البلد الكبير المزيد مما أراد ويريد من حضارة وتقدم ورقي.

علاقة ثقافية معرفية

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين لتأسيس علاقة ثقافية معرفية وطيدة بين المكتبة الوطنية السنغافورية ومؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، تبعته جولة عامة في المكتبة الوطنية بمرافقة الشيخات والفريق المصاحب وتعرفت من خلالها إلى الخدمات التي تقدمها المكتبة للقراء والباحثين، كذلك مشروع الأندية القرائية في أحياء في المجتمع السنغافوري التي تشرف عليها المكتبة. كما استمعت إلى شرح وافٍ عن جهود المكتبة في المحافظة على المخطوطات الوطنية وتحويلها إلى نسخ إلكترونية يسهل الوصول إليها من قبل المهتمين.