نورة الكعبي: الإمارات وضعت اللغة العربية في الصدارة

أبوظبي (وام)

قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: «أولت دولة الإمارات ومنذ تأسيس الاتحاد أهمية كبرى للغة العربية، ووضعت مهمّة الحفاظ عليها وصونها في صدارة الجهود والمبادرات الثقافية والمعرفية التي تعمل عليها، حتى باتت دولتنا اليوم في طليعة الدول التي تعمل بشكل حثيث على حماية اللغة العربية والمحافظة عليها، ولتبقى ضمن مكانتها الأصيلة التي تليق بها باعتبارها واحدة من أهمّ اللغات التي حافظت على استمراريتها وديمومتها في ظلّ الكثير من التحديات».

وتابعت معاليها: «تحرص وزارة الثقافة والشباب على تفعيل مختلف الجهود للاحتفال بهذا اليوم وتكريم اللغة العربية ومواصلة العمل على تعزيز مكانتها وحضورها، بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الثقافية الشريكة محلياً وعربياً، ونحن ملتزمون بهذا النهج من خلال عدد من المبادرات والفعاليات والبرامج التي تساهم في تعزيز مكانة اللغة العربية، ومنها إطلاق تقرير حالة اللغة العربية بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية. كما عملنا على وضع إعلان الإمارات للغة العربية الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقمة اللغة العربية التي تنطلق فعاليات دورتها الأولى يوم الثلاثاء القادم 20 ديسمبر، حيث نتطلع من خلالها إلى تعزيز جهود محبي اللغة والحريصين عليها بما يخدم أهم القضايا التي تمس واقع اللغة ومستقبلها ودورها في صياغة الهوية الأصيلة للمجتمعات».