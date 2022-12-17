الأحد 18 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

هدى إبراهيم الخميس: أطلقنا مبادرات لإثراء المحتوى العربي

هدى إبراهيم الخميس
18 ديسمبر 2022 02:35

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«لسان الضاد» بين التثمين والتمكين
نورة الكعبي: الإمارات وضعت اللغة العربية في الصدارة

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «إنَّ اليوم العالمي للغة العربية، يشكل محطة سنوية مهمة للاحتفال بمكانة اللغة العربية عالمياً، وإننا نؤكد دوماً على أهمية توحيد الجهود لترسيخ وعي الأجيال الجديدة بلغتهم الأم وكونها ركيزة للهوية والوجود، عاملين على النهوض بمكونات المشهد والحراك الثقافي عربياً ودولياً، من خلال بناء جسور التواصل الحضاري مع الأمم والشعوب، معبّرين عن قيمنا وأصالتنا وجذورنا وإرثنا الثقافي والإنساني، عبر محتوى عربي يزخر بالإبداع وسحر البيان والبلاغة».
وأضافت: انطلقنا في مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي، من استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق رؤيتنا في الحفاظ على اللغة العربية، حيث أطلقنا عدة مبادرات لإثراء المحتوى العربي في الأدب والفكر إلى جانب المحتوى الإبداعي في التشكيل والمسرح وصناعة السينما وغيرها، وبينها مبادرة «رواق الأدب والكتاب» بالتعاون مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ودور النشر الإماراتية التي نحتفي من خلالها بلغتنا العربية وهويتنا الثقافية، وندعم المنجز الفكري للكتّاب والأدباء في مشهد الثقافة العربية والإبداع العالمي، تعزيزاً لاستدامة المعرفة وصناعة الكتاب وإثراء المحتوى العربي الورقي والرقمي، انسجاماً مع ما تحققه الدولة من نهضة في مجال النشر ومواكبةً للحراك الثقافي والإبداعي الحي بدعم وتوجيه قيادتنا الرشيدة وسعيها الدؤوب لتكون الدولة مركزاً عالمياً للنهوض بمكونات لغتنا وإرثنا العربي. 

اليوم العالمي للغة العربية
هدى إبراهيم الخميس
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
مهرجان أبوظبي
آخر الأخبار
حاكم عجمان يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده
الإمارات
حاكم عجمان يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده
اليوم 17:12
مصر تؤكد تضامنها مع العراق في مواجهة الإرهاب
عربي ودولي
مصر تؤكد تضامنها مع العراق في مواجهة الإرهاب
اليوم 17:10
«الشاهينية» تتألق بمنافسات الإيذاع في المرموم
الرياضي
«الشاهينية» تتألق بمنافسات الإيذاع في المرموم
اليوم 17:01
للمرة الأولى.. بابا الفاتيكان يتحدث عن قصة الاستقالة
عربي ودولي
للمرة الأولى.. بابا الفاتيكان يتحدث عن قصة الاستقالة
اليوم 16:47
قتلى في قصف على منطقة روسية
عربي ودولي
قتلى في قصف على منطقة روسية
اليوم 16:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©