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ثقافة

هالة بدري: اللغة العربية إحدى ركائز الحضارة البشرية

هالة بدري
18 ديسمبر 2022 02:35

دبي (وام)

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 أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، دور اللغة العربية في إثراء النتاج الثقافي والمعرفي الإنساني، لافتة إلى أن الاحتفاء بيوم اللغة العربية يعد إشادة عالمية بأهمية مساهماتها في العلوم والمعارف المختلفة.
وقالت بدري، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، إن اللغة العربية تشكل إحدى ركائز الحضارة البشرية، بفضل إسهاماتها التي جعلت منها همزة وصل بين الثقافات، منوهة إلى أن «دبي للثقافة» أخذت على عاتقها مهمة المحافظة على اللغة العربية وصونها والنهوض بها، حيث تلعب الهيئة عبر خططها ومبادراتها دوراً فاعلاً في ترسيخ حضور اللغة العربية في المجالات كافة، وتعزيز مكانتها في المجتمع المحلي. وأشادت بحرص دولة الإمارات على الاهتمام باللغة العربية باعتبارها أداة رئيسة لتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الناشئة، لافتة إلى أن القيادة الرشيدة أولت اهتماماً بالغاً باللغة العربية من خلال إطلاقها مجموعة واسعة من المشاريع الاستراتيجية الفاعلة، بوصفها عنصراً أساسياً في الهوية الوطنية والعربية.
وقالت: «اعتمدت الإمارات على مدى السنوات الماضية استراتيجيات عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز حضور ودور (لغة الضاد) التي تمثل نواة أساسية لمجتمعاتنا العربية»، مشيرة إلى أن اللغة العربية تمتاز بأصالتها ومكانتها وما تمتلكه من إمكانيات وقدرات تتيح مساحات واسعة للتعبير والإبداع.

هالة بدري
هيئة الثقافة والفنون
دبي
دبي للثقافة
يوم اللغة العربية
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