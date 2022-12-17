«محمد بن راشد للمعرفة»: توعية الأجيال بلغة «الضاد»

دبي (الاتحاد)

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: نحتفي باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كلِّ عام، لنستذكر أهمية هذه اللغة العريقة ذات الانتشار العالمي، ونحتفي بإسهاماتها المؤثرة في مسار الحضارة الإنسانية، ونؤكِّد تفرُّدها لكونها موروثاً حضارياً ضارباً بأعماقه في جذور التاريخ.

كما نؤكِّد في اليوم المخصَّص للغتنا الأم أهمية تضافر الجهود لحماية اللغة العربية وتوعية الأجيال الجديدة بلغة «الضاد» باعتبارها ركيزة للهوية، وأداةً رئيسةً لمشاركة العلوم والمعارف، وخير معبِّرٍ عن فكر الإنسان ومكنوناته وهُويَّته وحضارته وتاريخه. وبهذه المناسبة، فإننا في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة نجدِّد حرصنا على تعزيز لغتنا العربية، وتوسيع رقعة انتشارها من خلال المشاريع والمبادرات الداعمة للغة «الضاد»، والمضي قُدُماً في عملنا الدؤوب على إبراز دورها المعرفي والحضاري وجماليتها وتفرُّدها وثرائها، وقدرتها على مواكبة العصر وتسارع وتيرة التطوُّر التقني وتزايد الإقبال على الحلول التكنولوجية المتقدمة. كما نهنِّئ في هذا اليوم الناطقين باللغة العربية في مشارق الأرض ومغاربها، ونثني على جهود الأفراد والمؤسَّسات وكل من يحرص على صَوْن لغتنا الأم والاحتفاء بعطاءاتها التاريخية.