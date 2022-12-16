نزهة بناني وتشكيل «الشاعرية التجريدية»

محمد نجيم (الرباط)

في معرضها برواق محمد الفاسي بالرباط، تقدم الفنانة المغربية نزهة بناني أحدث أعمالها التشكيلية التي تمثل تجربة فريدة ومتميزة في تاريخ التشكيل المغربي الحديث، فهي تشتغل وفق مدرسة وأفق جمالي يعتمد على إظهار أشكال جمالية نابعة من التراث البصري المغربي والأندلسي، تستند فيه إلى ضوابط وحركات مُحكمة مستحضرة الحرف المغربي وما يرتبط به من رموز وأوشام وأشكال هندسية مُثقلة بصيغٍ جمالية وروحانية تتماشى مع جماليات التركيب داخل نسق تعبيري يستحضر تكوينات وتعابير نابعة من التراث الصوفي المغربي. وتوظف بناني مختلف الألوان والأشكال البصرية بدلالات وإشارات تجريدية تظهر ما التقطته عين الفنانة في طفولتها البعيدة من تكوينات وتراكيب فنية بتعدد أشكالها ومختلف مفرداتها الجمالية.

وخلال افتتاح المعرض، قال الفنان والناقد الجمالي عز الدين الهاشمي الإدريسي: إن العديد من القراءات قد أبرزت أصالة وفرادة أسلوب الفنانة التشكيلية نزهة بناني، ويمكن إدراجه ضمن حركة «التجريد الشاعري» أو «الشاعرية التجريدية»، وهي مقاربة لا تروم نسخ الواقع مثل الفن التشخيصي، بل هي نتاج للتعبير الحر عن الأحلام والمشاعر والأحاسيس التي تعتمل في أعماق الفنانة. فعندما تتأمل أعمالها، تدرك أنها تمتلك أدواتها بكل قدرة واقتدار في معالجة اللوحة، وتغوص في أعماق الموضوع الخطي الذي يوحي لك بأن هناك عناصر أخرى تضاهي الحرف العربي في تكوينه. ويعتبر الحرف العربي في أعمال الفنانة نزهة بناني جزءاً لا يتجزأ من العمل، وهي لا تهتم بالحرف کخط يخضع لقواعد الحرف العربي، وإنما جعلته كتشكيل تكسر من خلاله كل الحواجز، وهذه هي الجرأة في الطرح التي يتعين على كل فنان أن يخوضها بجسارة.

كما أن للفنانة نزهة بناني، بحسب الناقد التشكيلي، سعيد العلاوي، رؤية أخرى خاصة بها، وهذا ما أعطاها التميز عن غيرها في بناء العمل التشكيلي، حيث جمعت بين القيمة الجمالية والقضية التي تبحث عن حلول لها، وساعدها على ذلك امتلاكها للأدوات ومفاتيح العمل، واضعة في عين الاعتبار أنه لا مجال للإسفاف والتفريط والمجازفة في تقديم عملٍ قد لا يرتقي إلى طموحها الفني. وفي لوحاتها أيضاً تناغم لوني جميل له وقع موسيقي على العين من أول وهلة، فالتدرج اللوني حاضر بقوة، حيث تنتقل بالعين عبر المساحات اللونية إلى محطات يتوقف المتلقي فيها ثم ينطلق إلى أعماق اللوحة ليعيشها ويتذوقها بكل جمالياتها.