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ثقافة

«الفجيرة للثقافة» تفوز بجائزة الكويت للإبداع

«الفجيرة للثقافة» تفوز بجائزة الكويت للإبداع
16 ديسمبر 2022 00:08

الفجيرة (وام)
فازت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بجائزة أفضل تطبيق إلكتروني عن تطبيق «المورث» في حفل جائزة الكويت للإبداع 2022 بنسختها العاشرة، والتي نظمها الملتقى الإعلامي العربي بالكويت.

تسلم الجائزة محمد سعيد الهامور، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسط حضور العديد من المسؤولين والجهات الإعلامية والشخصيات الإبداعية في المجالات الإعلامية والإعلانية والفنية على المستويين المحلي والإقليمي، وعدد كبير من كبار الفنانين الكويتيين والخليجيين والشخصيات المؤثرة في الثقافة والإعلام العربي.

وأوضح محمد سعيد الهامور عقب تسلمه الجائزة أن حصول هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام على هذه الجائزة يعكس الجهود التي يبذلها العاملون فيها لتقديم أفضل ما لديهم من أفكار مبدعة وفريدة تهدف إلى تعزيز وتطوير المحتوى الثقافي، وتقوية الروابط والعلاقات مع أفراد المجتمع عبر المشاركة في مختلف المناسبات والأنشطة الاجتماعية والثقافية.

جدير بالذكر أن تطبيق «المورث» تم إطلاقة من قبل هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بمعرض جايتكس -دبي 2022، ويهتم بما يورث من الجيل القديم للجيل الحديث، ويتم من خلاله جمع العادات والتقاليد والموروث الإماراتي بجميع تفاصيله مستهدفاً جميع شرائح المجتمع وبالتحديد في إمارة الفجيرة.

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