«العويس الثقافية» تنظم أمسية عن حياة عبدالله المُساوى الهاشمي

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أول أمس، الأربعاء 14 ديسمبر، حفلاً لتوقيع كتاب «الشاعر الخطاط عبدالله محمد المُساوى الهاشمي حياته ومختارات من شعره» لمؤلفه الدكتور عبدالحكيم الزبيدي والصادر حديثاً عن المؤسسة ضمن سلسلة «أعلام من الإمارات».

ووسط حضور متميز قدم الزبيدي تعريفاً بكتابه وشكر مؤسسة العويس الثقافية على دورها البارز في التعريف بأدباء الإمارات عبر سلسلة «أعلام من الإمارات» التي تصدر تباعاً عن المؤسسة وتوثق حياة وأعمال شخصيات أثرت الحياة الثقافية وأغنت المشهد الإبداعي والتي صدر منها حتى اليوم 33 كتاباً متميزاً.

أدار الأمسية الدكتور شهاب غانم الذي عَرّف بالمحاضر عبدالحكيم عبدالله الزبيدي وقال إنه أحد أبرز الأسماء الأدبية في الإمارات، فهو شاعر وكاتب وباحث، حاصل على جوائز تقديرية عدة منها: جائزة الشيخ سلطان بن زايد لأفضل بحث عن دولة الإمارات، وجائزة الشارقة للتأليف المسرحي، وله كتب مطبوعة منها: التناص في الشعر المعاصر في الإمارات، والنكوص الإبداعي في أدب علي أحمد باكثير، والأهازيج الشعبية في الخليج والجزيرة العربية، والتناص في الأمثال الشعبية الإماراتية.

وبدوره تحدث الزبيدي عن الشاعر الخطاط عبدالله محمد المُساوى الهاشمي (1925-2021) قائلاً إنه من شعراء الإمارات غزيري الإنتاج، فقد أصدر ثمانية دواوين شعرية، ضمت ما يقارب 800 قصيدة، وكان ينشر شعره في الصحف الإماراتية على مدى أكثر من عشرين عاماً بشكل أسبوعي تقريباً، كما نشر العديد من قصائده في المجلات الأسبوعية والشهرية في الإمارات ودول الخليج. وكانت الأمسية مجالاً للحوار عن الشعر الاجتماعي شارك فيها كل من الباحث بلال البدور والشاعر حسين درويش والقاص وليد الزيادي، الذين ناقشوا محتوى الكتاب وكيفية تسجيل وقائع الحياة عبر نظم شعري كما كان يفعل العرب قديماً، والذي بات مفتقداً هذه الأيام.

وبعد تقديم شهادتي تكريم للمحاضر ومدير الجلسة توجه الزبيدي لتوقيع كتابه للحضور ثم التُقطت الصور التذكارية ودارت نقاشات بعد الأمسية عن الشعراء الذين يوثقون القيم والأخلاق الكريمة في شعرهم.