أمير مكة يثمن جهود حاكم الشارقة في دعم الثقافة العربية
خالد الفيصل خلال تكريم «بيت الشعر» وفي الصورة عبدالله العويس (وام)
15 ديسمبر 2022 20:55
جدة (وام) ثمن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الكبيرة ومبادراته في خدمة الثقافة والشعر والشعراء العرب.
جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمها الرابع بمعرض جدة للكتاب مساء أمس حيث تم منح «بيت الشعر» في الشارقة جائزة أفضل مشروع في خدمة الشعر العربي بحضور وفد من دائرة الثقافة بالشارقة برئاسة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة ومحمد البريكي مدير «بيت الشعر» في الشارقة.
دعم المسيرة الثقافية وقال عبدالله العويس عقب تسلم الجائزة إنّ رسالة بيت الشعر وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هي في الالتزام بدعم المسيرة الثقافية والشعرية من خلال الاهتمام بالطاقات الإبداعية الشابة لتحقيق التنمية الثقافية المستدامة، ولأن الشعر ديوان العرب فللشعراء دور محوري وأساسي حيث شكلت مبادرة وجهود سموه في إنشاء بيوت الشعر في العالم العربي علامة فارقة في الحراك الثقافي وإعلاء الشأن الثقافي العربي.. مؤكداً أن الشارقة استحقت لقب عاصمة للثقافة العربية 1998 وعاصمة للثقافة الإسلامية عام 2014 وعاصمة عالمية للكتاب عام 2019.وأضاف أن إثراء المشهد الشعري يتجلى في تنظيم المهرجانات الثقافية والأمسيات الادبية والندوات الفكرية، وإصدار دواوين شعرية، وتنظيم جوائز ثقافية وورش في الوزن والعروض الشعري، وتوفير مكتبات متخصصة لتأمين مناخ مناسب للارتقاء بمستوى عطاء المبدعين والموهوبين الشعراء، إضافة إلى منح جوائز تقديرية للشعراء الرواد. واختتم العويس تصريحه قائلاً: «حصول بيت الشعر في الشارقة على الجائزة يؤكد نجاح هذا المشروع الثقافي الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة كل اهتمام ودعم لا محدود مادياً ومعنوياً، حيث أصبحت الشارقة عبر برامجها السنوية والدورية وجوائزها المختلفة وجهة رئيسة للمثقفين والشعراء والمبدعين الشباب من محبي الشعر.
جائزة عالمية يذكر أن جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي جائزة عالمية أعلن عنها الأمير خالد الفيصل في نوفمبر 2018 تحت إشراف أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف في السعودية، وتمنح للشعراء العرب والمؤسسات الأدبية لتحفيز الإبداع الشعري وتنميته، وللمبادرات البارزة حيث يتم التفاضل والاختيار من خلال متابعة لجنة مختصة للمبادرات وأثرها في خدمة الشعر.