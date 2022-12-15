اللجنة المنظمة لأيام الشارقة المسرحية تواصل تحضيراتها
أحمد بورحيمة وإسماعيل عبدالله وأحمد الجسمي وعبدالله راشد ومحمد جمال خلال الاجتماع
15 ديسمبر 2022 19:06
الشارقة (الاتحاد) عقدت اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة المسرحية، اجتماعها الثاني في قصر الثقافة يوم الخميس (15 ديسمبر)، في إطار التحضير للدورة (32) من المهرجان الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
واستعرضت اللجنة برئاسة أحمد بورحيمة مدير المهرجان، وفي حضور أعضاء اللجنة: إسماعيل عبدالله، وأحمد الجسمي، وعبدالله راشد، ومحمد جمال، طلبات الفرق المسرحية المتقدمة للمشاركة في الدورة الجديدة، التي تنظم خلال الفترة (13-20) مارس المقبل، وثمنت جهود الفرق وحرصها على استكمال ملفاتها.
وأمنت على أن آخر أجل لاستلام ملفات المشاركة في «الأيام» هو الأسبوع الأول من يناير 2023. وأكد اجتماع اللجنة على التعديلات التي أجريت على اللائحة المنظمة لـ«الأيام» في «ملتقى المسرح المحلي» الذي نظمته جمعية المسرحيين في التاسع من شهر أبريل الماضي.
وتقرر أن تبدأ أعمال لجنة «مشاهدة واختيار العروض»، التي ستقرر الأعمال المتأهلة للتنافس على جوائز «الأيام»، وتلك التي ستقدم على الهامش أو تستبعد عن المشاركة، في الفترة 1-3 مارس المقبل