معهد الشارقة للتراث.. 8 أعوام من الإنجازات

الشارقة (وام) احتفل معهد الشارقة للتراث اليوم بمناسبة مرور 8 سنوات على تأسيسه، متوجاً مسيرته في حفظ التراث وحماية عناصره المختلفة بالعديد من الإنجازات والنجاحات على المستويين الداخلي والخارجي. حضر الحفل، الذي أقيم في مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي التابع للمعهد، الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس المعهد ولفيف من الضيوف والموظفين الذين عبروا عن اعتزازهم بما تحقق، وأكدوا على مواصلة الجهد بروح الفريق الواحد في سبيل خدمة التراث وأهله في مجتمع إمارة الشارقة وفي كافة مناطقها.
رسالة سامية وأعرب الدكتورعبدالعزيز المسلم عن سعادته بالنجاحات التي حققها المعهد في أداء رسالته السامية لحفظ التراث باعتباره قيمة أصيلة، حيث يسعى لتعزيز حشد الإمكانات والموارد لأجل إبرازها، ونشر ثقافة حفظ التراث لدى أفراد المجتمع ومعرفة أهمية ربط الإنسان بماضيه بكل مكوناته وعناصره. ونوه إلى أن المعهد نجح في وقت قياسي في الحصول على الاعتماد كمركز إقليمي رائد لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي ليغدو قبلة للدارسين في مجال التكوين والتدريب من خلال المسار الأكاديمي الذي أسهم في تخريج دفعات وتكوين فئات في هذا المجال، إلى جانب نجاحه في إنشاء مكتبة تراثية ثرية ومتخصصة تضم أكثر من 500 عنوان في مجالات التراث الثقافي المختلفة. وأكد الدكتور المسلم أن المعهد سيواصل أداء رسالته منتهجاً رؤى جديدة وأدوات مبتكرة تستلهم الماضي وتواكب الحاضر وتستشرف المستقبل بأبوابه الرحبة ومتطلباته الواسعة، مشيراً إلى أن جهود المعهد تنسجم مع توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الالتزام بالحفاظ على التراث في كل الأوقات وكل الظروف. وأشاد بجهود فريق عمل المعهد بإداراته المختلفة وبالتنسيق والشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية في الإمارة والمؤسسات المعنية بصون التراث محلياً وعربياً وعالمياً، وباقي أفراد المجتمع.
نجاح وتميز وشاهد الحضور خلال الحفل عرضاً مرئياً لأهم معالم النجاح والتميز في مسيرة المعهد والعناوين البارزة على صعيد الفعاليات والمهرجانات والأنشطة التي تبناها ونفذها خلال السنوات الماضية، فضلاً عن قائمة العضويات والمشاركات الفاعلة في المنظمات والمؤسسات الدولية بهدف تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حفظ التراث المادي واللامادي وصونه. كما شمل الحفل تقديم عرض موسيقي بإدارة الفنان أزهر كبة مدير إدارة التراث الفني وبمشاركة الفنان الإماراتي ميرزا المازمي إضافة إلى مشاركة من أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بفقرة فنية مميزة، فيما شارك بيت الألعاب الشعبية الذي تم تأسيسه مؤخراً بعرض جميل لقي استحسان الحضور.