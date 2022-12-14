«تلاحين الخط» يجسد التجربة الإبداعية لخولة السويدي

دبي (وام)

يستضيف مركز خولة آرت غاليري في حي دبي للتصميم فعاليات معرض «تلاحين الخط» الذي تنظمه «خولة للفن والثقافة» المنصة الفنية التي أسستها سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

ويستمر المعرض حتى 18 من ديسمبر الجاري مقدماً لزواره الفرصة للتعرف على أهم الأعمال الفنية والإبداعات الأدبية لسمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي التي عكست اهتماماً ملحوظاً بفن الخط العربي وعناصرها المستخدَمة في أكثر من منتج فني.

ويسلط معرض سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي الشخصي الضوء على تجربتها الشخصية والتي تتميز بالنضج الفني، حيث قدمت منذ بداية مشوارها العديد من الأعمال الفنية، وحرصت من خلال أشعارها وأقوالها الفلسفية على إلهام الناس وتحفيزهم ودفعهم نحو التفكير بطريقة إنسانية وإيجابية.

الحرف أساس الحكمة

وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «لطالما كان الحرف أساس المنطق والحكمة ومنه تتبلور حكايات الدهر وجمال الأحاسيس والفكر، وانطلاقاً من ذلك جاء شغفي واهتمامي باللغة والأدب والفنون الكلاسيكية لأهميتها التنويرية للمجتمعات ونهضة الشعوب وحركتها الحضارية، فحضارة الأمم تقاس بما قدمته من إنتاج أدبي وفكري وفلسفي».

وأكدت أن «المعرض إلى جانب دوره في تسليط الضوء على فن الخط العربي، فهو يسهم في نقل تجربتي الشخصية في عالم اللغة الأدبية ودورها في الإلمام بالعوالم النفسية للبشر، والتعبير عن مشاعر وهموم النفس الإنسانية التي مهما اختلفت جذورها وثقافاتها إلا أنها تشترك في الأحلام والهواجس وتتقاسم الآمال ذاتها».

الفن والشعر

وتعتبر سمو الشيخة خولة السويدي «الحرف» الأقرب إلى قلبها لإيصال رسالتها، وهو يجمع برأيها كل شغفها وحبها للفنون والثقافة والأدب، وباعتبارها شاعرة وكاتبة وفنانة في الخط العربي لطالما أدى «الحرف» دوراً بالغاً في حياتها، فألهمها لتفكر وتكتب وترسم وتبتدع فلسفتها الخاصة في الحياة، وبالحرف نجحت سمو الشيخة خولة السويدي في ترجمة أفكارها إلى أشعار وأقوال بليغة لمست قلوب شابات إماراتيات وعربيات كثيرات فشجعتهن على التعبير عن مكنونات قلوبهن بالفن والشعر وغيرها.

وتسعى سمو الشيخة خولة السويدي بأشعارها وأقوالها لإرشاد الناس وتنويرهم حول موضوعات ذات صلة بتجاربها الخاصة في الحياة مسلطة الضوء والأهمية على لغتنا وثقافتنا العربية.

عالم الخط العربي

ونظراً لانجذابها إلى الحرف والأدب العربي والثقافة العربية بدأت سموها تتعمق أكثر فأكثر في عالم الفن والثقافة في الشرق الأوسط، تلك الثقافة الفـنية بامتياز التي كانت تتلاشى شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت، وفي 2008 خطت سموها أولى خطواتها نحو عالم الخط العربي ففتنها تاريخه الفني والثقافي العريق ودفعها فضولها لتغوص في أعماقه وتكتشف ثناياه، فبدأت تتعلم الخط العربي نظرياً وعملياً على حد سواء.