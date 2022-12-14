«أكاديمية الشعر» تُنظم الحفل الختامي للموسم الأكاديمي الـ15

أبوظبي (وام)

شهد معالي اللواء فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، حفل تخريج الموسم الأكاديمي الـ15 المتخصص في مجال «الشعر النبطي ودراساته» من أكاديمية الشعر الذي أقيم مساء أول أمس في مجلس محمد خلف في أبوظبي، بحضور إدارة البرنامج الدراسي والأساتذة المدرسين ومديري الإدارات وموظفي اللجنة، إلى جانب عدد من الشعراء والباحثين و32 خريجاً وخريجة.

وثمّن معالي اللواء فارس خلف المزروعي الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الحفاظ على موروثنا وهويتنا الثقافية وصون التراث العربي، ومسيرة الشعر العربي، وإعادته لمركزه الأبرز في المنطقة العربية، مؤكداً أن إمارة الشعر «أبوظبي» حققت من خلال برامجها الشعرية جماهيرية واسعة لتعزيز حضوره في الوجدان واستخداماته وأساليبه بمختلف فنونه النثرية والعمودية لتعميق القيم الإنسانية، وتعزيز التفاعل والتواصل الثقافي للمساهمة في إيصال الرسالة الحضارية والإنسانية السامية لدولة الإمارات إلى مختلف شعوب العالم.

كما أثنى معاليه على جهود أعضاء التدريس والإداريين في البرنامج الأكاديمي لكل ما بذلوه من رفد لمعرفتهم الشعرية على مدار ثلاثة أشهر لطلاب الدراسة الأكاديمية، ولطرحهم الأدبي ونقدهم العميق والبناء، مهنئاً الخريجين، ومتمنياً لهم التوفيق في تعزيز انطلاقهم إلى الساحة الشعرية.

النهضة الثقافية

ومن جهته، قال سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر، في كلمته خلال الحفل، إن الدفعة الخامسة عشرة التي يتم تخريجها في أكاديمية الشعر منذ انطلاقتها، ومنذ اليوم الأول لتأسيسها، وضعت لها مجموعة من الأهداف لتحقيق ديمومة المنجز الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي في مسار متعلق بالهوية المحلية والشعر النبطي والفصيح.

‏وذكر أن الجميع يفخر بتخريج هذه الدفعة، ويدرك تماماً أن المسؤولية الآن أصبح يتحملها خريجو الأكاديمية في جزء من الاهتمام بالموروث الشعبي والشعر النبطي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، وفي الساحة الشعرية في الوطن العربي بشكل عام، والمسؤولية أيضاً تزداد في رؤية استمرارية المشروع الثقافي الرائد وهو «دراسات الشعر النبطي»، وعمل السنوات الماضية على تطوير هذا البرنامج الدراسي ليواكب تطلعات ومستجدات الساحة الشعرية والنقدية في العالم العربي مع النجاح الكبير الذي حققه برنامج «شاعر المليون» وبرنامج «أمير الشعراء».

‏وأشار العميمي إلى أن الأكاديمية تدرك أن المسؤولية باتت أكبر الآن، وأن القيادة الرشيدة لا تألو جهداً في هذا المجال لاستمرار هذه النهضة الثقافية والتراثية في دولة الإمارات، متمنياً من الطلبة الخريجين مواصلة المسيرة الإبداعية نحو دراسات الشعر النبطي والأبحاث والأدب الشعبي بأشكاله وأطيافه كافة، وكذلك الشعر الفصيح له أيضاً جزء من المسارات الدراسية والمنهج الدراسي في الأكاديمية.

وفي ختام حديثه، أكد أن السنوات القادمة ستشهد تطوراً كبيراً في البرنامج الدراسي في أكاديمية الشعر، على صعيد الدراسة وعلى صعيد التحصيل العلمي وفقاً للرؤية الخاصة بأكاديمية الشعر ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.

وتضمن الحفل تقديم أحد طلاب الدراسة الأكاديمية كلمة شكر فيها جميع العاملين على البرنامج الدراسي، كما قدّم بعض الشعراء قصائدهم الشعرية، إلى جانب تكريم هيئة التدريس وتكريم الشعراء المنتسبين إلى برنامج الشعر النبطي ودراساته.