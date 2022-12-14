32 ألف زائر لمهرجان الظفرة للكتاب 2022

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أُسدل الستار على فعّاليات الدورة الثالثة من «مهرجان الظفرة للكتاب 2022»، التي أقيمت تحت شعار «يسقي الظفرة ويرويها».واستقطب المهرجان 32 ألفاً و605 زائرين، شكّلت العائلات جزءاً كبيراً منهم، للاستمتاع بالفعّاليات المتنوّعة في موقع المهرجان الذي أقيم في حديقة مدينة زايد العامة، على مساحة 4 آلاف متر مربع.

وكان مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي قد أطلق النسخة المتجدّدة للحدث، ليصبح مهرجاناً ثقافياً مبتكراً يُعزّز الأجندة الثقافية لإمارة أبوظبي، ويربط المجتمع في منطقة الظفرة بموروثهم الإماراتي الأصيل، ويوثّق صلتهم بالماضي العريق الذي يبعث على الفخر والاعتزاز، ويحفز قيم الانتماء والولاء للوطن، ويسعى إلى بناء مجتمع قارئ يمتلك الوعي والثقافة، وقادراً على الإسهام الفاعل في مسيرة النهضة والتنمية المتواصلة لدولة الإمارات.

41 ناشراً محلياً

وشهد المهرجان مشاركة 41 ناشراً وموزعاً محلياً، قدّموا لجمهور القراءة في الظفرة أحدث الإصدارات في عالم الثقافة والكتاب والأدب. وقدم المهرجان بحلّته الجديدة تجربة ثقافية مبتكرة وغنية، تحمل طابعاً احتفالياً يزخر بالفعّاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية والعروض الفنية.

نجاح كبير

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «إن النجاح الكبير الذي حقّقته الدورة المتجدّدة من مهرجان الظفرة للكتاب، في أعقاب النجاح المبهر لمهرجان العين للكتاب، يؤكّد إبداعية الفكر الثقافي وتجدّده في أبوظبي، وقدرته على التفاعل مع البيئة والمجتمع، كما يؤكّد ازدهار الظاهرة الثقافية في العاصمة وتألّقها وتفرّدها في هويّتها وخصوصيتها الوطنية». ووجّه الشكر للناشرين والأدباء والكتّاب والمثقّفين والشركاء الذين أسهموا في نجاح مهرجان الظفرة، بإبداعاتهم المتمّيزة وحرصهم على إيصال منتوجهم الثقافي إلى المجتمع القارئ في الظفرة، وباعتبارهم شركاء أساسيين في جهود مركز أبوظبي للغة العربية، الذي يسعى من خلال هذه المحافل لترسيخ القيم الإماراتية والتراث الثقافي وحمايتها لإلهام أجيال المستقبل. كما وجّه الشكر لجمهور الظفرة، الذين كان لتفاعلهم مع هذا الحدث الاستثنائي دور كبير في نجاحه وتحقيق أهدافه.

100 فعالية

وقدّم مهرجان الظفرة للكتاب 2022 في إطار فعّالياته مجموعة كبيرة من الأنشطة الأدبية والموسيقية والتراثية المنوّعة، في أجواء احتفالية جذّابة، ووفّر الفرصة للاستمتاع بأشكال مختلفة من المحتوى الثقافي.

وضمّ البرنامج ما يزيد على 100 فعالية، تناولت موضوعات مختلفة، من أهمها، أمسيات ثقافية أقيمت على مدار أيام المهرجان بعنوان «أصوات حبّتها الناس»، للاحتفاء بالشعراء والفنّانين من أبناء الظفرة الذين ذاع صيتهم بين الناس.

يذكر أن مهرجان الظفرة للكتاب تأسس عام 2018، حيث يحتفي الحدث -المعروف سابقًا باسم معرض الظفرة للكتاب- بتراث منطقة الظفرة الثقافي الغني، والأعمال الملهمة للكُتاب والمفكرين والمبدعين الإماراتيين.

ويقدم المهرجان، الذي أعيدت تسميته في عام 2022، ومن تنظيم مركز أبوظبي للغة العربية، برنامجاً متنوعاَ يهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة وإلهام الناس للتواصل مع التراث والثقافة والإبداع الإماراتي، من خلال بث الحياة في القصص الإماراتية والشعر الفن والموسيقى للجميع.