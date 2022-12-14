سلطان القاسمي يفتتح معرض «الحضارة العمانية: النشأة والتطور»

الشارقة (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس الأربعاء، معرض «الحضارة العمانية: النشأة والتطور»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف بالتعاون مع المتحف الوطني في سلطنة عمان في متحف الشارقة للآثار، في الفترة من 14 ديسمبر الجاري وحتى 7 يونيو من العام المقبل. وتجوّل سموه في أرجاء المعرض الذي يهدف إلى استعراض باقة من المقتنيات الأثرية التي تسلط الضوء على تاريخ عُمان، من خلال ثلاثة محاور تمر وفق تسلسل زمني للعصور التاريخية، وتبدأ بمحور العصر الحجري 125000-4000 ق.م، ومحور العصر البرونزي 3100-1300 ق.م، ومحور العصر الحديدي والقرون الأخيرة قبيل الإسلام 1200 ق.م - 600 م.

أبرز القطع الأثرية

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرحٍ عن أبرز القطع الأثرية في المعرض ومنها لوح به نقش مسماري يعود للفترة بين 2000 - 2100 ق.م كتب عليه كشف بالمواد الأساسية اللازمة لصنع أسطول من القوارب التي كانت تبحر من (أُورَ)، وهي مدينة سومريّة في بلاد الرافدين (العراق)، إلى ماجان (عُمَانَ)، بالإضافة إلى مجموعة من الخناجر الأثرية المصنوعة من النحاس والفضَّة، وعدد من التماثيل والخزفيات والأختام التي تتضمن ختماً عليه نقش يشبه الأبجدية ويعود إلى نحو 2200 ق.م.

ويتضمن المعرض مجموعة من المقتنيات مثل الأدوات الحجرية القديمة وأدوات صوانية يعود عمرها إلى 125000 عام، وعدداً من المصنوعات البرونزية والمصنوعات الحجرية النادرة من الخناجر القصيرة ورؤوس السهام البرونزية والفؤوس، وقلادة ذهبية نادرة تعود للفترة بين 300 ق.م و400 م.

فعاليات مصاحبة

ويقيم المعرض عدداً من الفعاليات والأنشطة التعليمية المصاحبة التي تستهدف الأطفال واليافعين، منها معرض لليافعين من عمر 13 وحتى 17 عاماً، للسفر عبر مركب إلى حضارة ماجان ليتمكنوا من صناعة ألواحهم الخاصة باستخدام مادة الجبس.

معرض متكامل

ويعكس معرض «الحضارة العُمانية: النشأة والتطور» في متحف الشارقة للآثار المستوى النوعي للتعاون الثقافي والمتحفي بين البلدين، ويعد أول معرض متحفي متكامل من سلطنة عُمان يقام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتسلم عدد من الكتب والهدايا التذكارية من وفد سلطنة عمان.

حضر الافتتاح إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة في سلطنة عُمان، والدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة، وخميس بن سالم السويدي المستشار بمكتب سمو الحاكم، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، ومنال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف.