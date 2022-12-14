المرأة.. وشغف الكرة!

أسماء جزائري

في المسارح أو المدرّجات، تحت وقع الموسيقى أو الرّكلات، بالعين أو بالأذن، تُستعادُ الطّقوس الإغريقيّة التراجيديّة، على المدّرجات وخلف الشاشات تستيقظُ الرّوح الديونيزوسيّة النتشويّة، أين قد يكتشف الإنسان أنّه تخلّى عن القواعد فجأة، خفيف كأنّه ترك عند مدخل الملاعب همومه مثلما نترك هواتفنا عند مدخل بعض الأماكن، الصّوت المرتفع، السّرور المنتشي، والحزن السّيورانيّ بعد كلّ خسارة، محلقٌ بحناجره التّي تفيضُ على العالم ليعرّي اللامرئيين أمام مرئيتهم بهذا الأداء الذّي تقذفه أصوات الجماهير في وجه الأبولونيّة! فليس من الحكمة الوثُوق بالعقل فقط لفهم الحياة، هنالك أدوات أخرى للإدراك كالغريزة والخيال والحدس مثلما نبهّت إيزابيل ألليندي، ربّما لأجل الرغبة في الكشف عن الفطرة الكامنة في قلب الكون ازدادت اللّعبة جماهيريّة.

يخُوض الناس مباريات كثيرة، الهزيمة هي أحد أطرافها، ومع هذا أهازيجهم لا تتوقّف، فالهزيمة في مباراة ما ليست هزيمة نهائيّة، لأنّك تملكُ حقّ استرداد فوزك في مباريات كثيرة تنتظرُك، وهذه الفرص التّي تقدّمها لعبة كرة القدم قلّما تقدّمها الحياة، المُشجّعون خيبتهم محدودة مثل فرقهم، رغبتُهم في الفوز متجدّدة فور انتهاء الأشواط، فوزهم مؤجّل ولهذا يعتبرون كرة القدم لعبتهم المفضّلة التّي يرفضون اقتسامها مع غيرهم، فكيف أُجبرت النّساء على العودة إليها متابعة وشغفاً، هل لأنّها اللعبة التّي سُلبت منهن في طفولتهن أم أنّها اللعبة التّي سلبت منهن رجالهن؟ وهل هي اللعبة التّي تقدّم نفسها دائماً للفوز بها بعد كلّ تلك الخسارة الطفوليّة؟

في كلّ مباراة يحدثُ نوعٌ من الصّراع بين الأنثى والذكر، الصّراع موجودٌ ولكنه خاملٌ فيتمّ استدعاؤه على شكل استفزاز أو غضب مُفتعل، اللّعبة التّي باستطاعتها أن تكون محور اهتمام الرّجال إلى درجة تختفي أمامها النّساء مثلما تختفي الكلمات التّي تقالُ وسط الأسواق بصوت خافت! ما يجعلها الأكثر كرهاً! ففي زمن حدوده شوطان قد تشعرُ المرأة بالفشل ولو لمدة 90 دقيقة في البقاء على قمّة الاهتمام، المرأة التّي اختزلت كلّ الوجود في رجل، يستحيل أن تقف أمام اللّعبة التّي تختطف منها كلّ ما تملكه هامدة، اللّعبة التّي تختطفُ منها لعبتها «استحضار هاجس الدّمية»! بينما يشعرُ الرّجل بأنّها اللّعبة التّي يُمكنه من خلالها استعادة تاريخ طفولته بالدّفاع عنها عن طريق الاستمرار بدفعها بعيداً عن خصومه (المرأة)!

شجارات بسبب مباراة

وشعُور المرأة بالخطر قد يجعلها تسعى لإفساد تلك الأوقات، وهنالك ما يكفي من الشّجارات في العالم حدثت بسبب مباراة، شجارات مُفتعلة دافعها التّخلي عن اللعبة لصالح تمركزها في حياة الآخر، هذا أمر تمزجُه النّساء بمقارنات تعمد من خلالها لإضفاء الشّعور بالذّنب «تحب اللعبة أكثر منّي» أو «لا تزال مثل الأطفال»! وهي جملٌ لإفساد المتعة وإشعار الطرف الآخر بأنّه يرتكبُ العار، العار نفسهُ الذّي لاحقها في طفُولتها إذا ما فكّرت في أن تُشارك في مباراة لكرة القدم! الطّفلة الآن تبحث عن «الانتقام» ليس عن طريق السّماح للآخر بالاعتناء بلعبته، بل بتحطيمها بين يديه، عدالة الحرمان المشوّهة تعود على هيئة أخرى لتنتقم!

تشويه اللعبة!

ولكن على رغم كلّ تلك المُحاولات لتشويه اللّعبة من جهة وتشويه المشجّع من جهة أخرى فشلت النّساء، فالدّمية التّي كسرت يديها وأرجلها في طفولتها ثم أعادت تركيبها كما يحلو لها اختفت، الدميّة التّي تتركُ نفسها في متناولها يمكنها الآن أن تدفع الباب وتخرج نحو المقاهي، حيث يجتمع حشدٌ مدافعٌ عن لعبته، الدّمية الآن لم تعد تغلق عينيها فور تسطيحها على السّرير، وإنّما هي شخص يمكن للعبته أن تكسره، أن تخدش ركبه وروحهُ، الطّفل الذّي سقط وهو يلاحق كرته ليس هو الطفل الذّي استطاع إغماض عينيه فور إطفاء الأنوار! فهمت النّساء هذا الأمر جيّداً كنوع من الفهم الطفوليّ، فكلاهما يستخدم تاريخه الطفوليّ في تلك اللحظات، تاريخ الطفولة الذّي سيظلّ يلاحقهما!

الـ«أنا» والـ«نحن»

وحينما فشلت المرأة في الإطاحة بمكانة «كرة القدم» في حياة الرّجال وجدت لنفسها هزيمة أخرى وهي أن تُبالغ في حبّها للعبة، عادت إلى المدرّجات أخذت مقاعد محجوزة مسبقاً لجنس واحد وانقلبت على نفسها داخل اللّعبة، وهو نوعٌ من إعادة صياغة الذّات، ظاهرها «اختطاف للعبة المفضلة»، ولكنّه قد يكون الطّريقة المثلى لإعادة صياغة القواعد الذاتيّة، ومثلما فككت السوريالية النابعة من الدّيونيزوسية النتشوية يوماً الجمال بمفهومه الكلاسيكي والبرجوازي، فكّكت المرأة طفولتها الأبولونيّة بتجريب جمالية اللّعب خارج كلاسيكيته، فتلك المقاعد هي في الحقيقة مقاعدها، لقد قفزت داخل اللعبة وكأنّها تقفز داخل لوحة من لوحات دالي السورياليّة، هي تعرفُ أنّها فعلت ذلك الآن لأجل شيء معين، لديها ما يكفي من الأدلة لتستدلّ على ما تريدُ، ولكنّ ما تفعلهُ الآن بالتعبير الهيجلي هو نوعٌ من الوعي الذّاتي القائم على مسألة تحديد مكان أنفسنا في الفضاء الاجتماعي الـ«أنا» والـ«نحن».

إن وعينا الذّاتي البعيد المنعكس علينا هو في حد ذاته إضافة لتحقيق العلاقة الذاتيّة الهيجلية الأكثر عمقاً: كلّ وعي هو وعي ذاتي، لقد اكتشفت لعبتها المفضلة من جديد، الطّفلة تُمسك بيدها وتقودها نحو غرفة الألعاب، فالأطفال في غرفة العالم الآن يشجع كل منهم لعبة الآخر.

الفيلسوف وعالم الطّفل

هُنالك أوجه شبه كبيرة بين عالم الطّفل وعالم الفيلسوف، يستعينُ كلاهما بالأسئلة، ما يجمعها هو: «لماذا؟»، يبقى السّؤال قائماً إذا لم تستطع الإجابات تجاوز الرّغبة التّي لا تزال تودّ النّفاذ نحو العالم المسيّج بالإجابات الجاهزة، لماذا الدّمية وليست الكرة؟ يطرح كثير من الفتيات هذا السّؤال، مثل تساؤل الفلسفة حول مُعضلة الوجُود، وكلّ إجابة مبنيّة على الاعتراض الفارغ ما هي إلاّ وسيلة لوأد الدّهشة والتلقائيّة والحريّة، كأن ترى الأشياء وكأنّك لا تراها لأوّل مرة.. وحينما يقود الفتى الفتاة للجلوس إلى جواره لمشاهدة مباراة ما، سواء كان ذلك طواعيّة أو مرغمة، فإنّه يفعل ذلك لأجله ظاهرياً، وحينما لا تجد الفتاة دمية تستعينُ بها لتنفيذ قواعد العالم القديمة تعُود إليها طفولتها، ها هو العالم يقدّم لها «الكرة» بدل «الدّمية» دون أن يدري! فهل فعلاً أحبّت النساء اللّعبة طمعاً في خطفها من الرّجال، أم أن الرّجال من حيث لا يعلمُون أعادوا لها لعبتها المخطوفة؟ هل الطّفلة الآن نجحت في اختيار لعبتها؟ هل استعادت المرأة لعبتها المخطوفة، في الوقت الذّي كانت فيه تعتقدُ أنّها تحاول استعادة رجلها بمشاركته مشاهدة اللعبة التّي يحبّ؟

المباريات السّنوية

تبدأ عمليّة إعادة تشكيل حياتنا في اللّحظة التّي نبدأ فيها كأفراد بالاستعانة بوعينا الذّاتيّ، فنمنحُ الأشياء القديمة من حولنا معناها الجديد لنقُوم باكتشاف عاداتنا المُختبئة داخل العجز وخلف الأولمب، فالصّراع يبدأ حينما يختارون لمقدراتك الهُدنة، تاريخُ هُدنتك يشبهُ تماماً ما قاله هيجل عن التّاريخ، ليس إلاّ منّصة شاسعة المساحة تمّت عليها التّضحية بحياة الملايين وسعادتهم، فالطّفل سعادته لعبة، ستلاحقه الرّغبة في لعبها طيلة عمره، ولو على هيئة أخرى ستوّد تجريبها! ففي القرن الـ18 قبلت نساء أسكتلندا المُشاركة في المباريات السّنوية لكرة القدم التّي تُقام بين النّساء العازبات والمُتزوّجات، والغرض لم يكن رياضيّاً، بل هو صراع لأجل الحُصول على زوج، إذ كان اختيار العرُوس المُحتملة بناءً على قُدراتها في كرة القدم!

الكرة النسائية

ومع الزمن، أصبحت كرة القدم النّسائية تحظى بشعبيّة كبيرة، ففي رأس سنة 1917 حضر قرابة 10 آلاف مشجع لمشاهدة مباراة بين فريقين للسّيدات من شمال إنجلترا، وحضر 53 ألف متفرّج في ملعب إيفرتون (غوديسون بارك) لمشاهدة إحدى المباريات النسائيّة سنة 1920، بينما كان أعلى حضور لمباريات فريق إيفرتون الرّجالي نفسه 39 ألفاً في موسم واحد، وشكّلت هذه الشّعبية المتزايدة للكرة النسائية هاجساً داخل الملاعب الرجالية الخالية، وخشية أن تشغل كرة القدم النسائيّة المُتفرجين عن حضور مباريات الرّجال، اضطر اتّحاد كرة القدم للتّدخل لأجل حماية لعبتهم من «الاختطاف»، فحُظرت اللّعبة! وأكدّ وقتها الاتحاد أنّ كرة القدم «غير مناسبة للإناث ولا ينبغي تشجيعها»! الطّفل يستيقظ من جديد، يُحاول الهُجوم لاسترداد ما «سُرق» منه، بأن يعيد للمرأة دُميتها!

إلى.. المطبخ!

وإذ تمرّ أمامنا اليوم العديد من التّعليقات القديمة، فإنّها ليست إلاّ جُملاً قِيلت منذ عقُود تعُود على ألسنة الذّين يحرصون على سقاية المخاوف نفسها بأن يتبنّوا الاعتراض نفسه، حينما تعلقّ أيّ امرأة على مباراة لكرة القدم، يردّ عليها أحدهم «كوزينتك»، أي اذهبي إلى المطبخ! الجُملة موجودة وقد قيلت بكلّ اللّغات للنساء، هو هجوم مبرّره الوحيد أنّ الطّفل في داخل الرّجال ما زال لليوم يرفضُ أن تُؤخذ منه لعبته، يصبح «عدائيّاً» للغاية، فالأم أو الأب الذّي اشترى لابنه كرة وابنته دمية قد قسّم الألعاب وتجاهل الرّغبة، تلك التّي كان يمكنها أن تقفز نحو الكرة بدل الدّمية!

الموهبة الأكبر

هنالك فتيات كثيرات قد يفضّلن اللعب بالكرة بدل الجلُوس في الغرفة لتغيير ملابس دميتها، أو الطّبخ معها بأوانٍ بلاستيكية.. وقد ينتشر الانزعاج على وجُوه الأمّهات كلّما رأين فتاة تركل كرة بدلاً من حمل دُمية، عليها أن تكون لائقة بالقدر الذّي يجعلها تختار لعبتها! وتتخلّى عن لعبتها، هل ثمّة لعبة أفضل من الدّمى؟ ومفهوم «اللائق» قائمة قد تعوّض بها عجزك بالمزيد من الانطواء على رغباتك كعار لابدّ من تغطيته، ففي إحدى مباريات الدّوري الفرنسي المقامة بين فريقي ليل وليون رفعت جماهير ليل لافتات تشيرُ من خلالها إلى أنّ المكان الذّي يجب أن توجد فيه النّساء هو المطبخ وليس ملاعب كرة القدم، نظراً لأن الصّورة النمطية التي تمتلكها القاعدة الأكبر من مشجعي هذه اللعبة عن مُشجع كرة القدم تؤكد أنه لا بُد أن يكون ذكراً بالغاً، قادراً على الصراخ طوال الـ90 دقيقة لتحميس فريقه! بينما تظل الموهبة الأكبر التي يتمتع بها المشجع الذكر، ويعتقد أن المشجعة لا تمتلكها، هي حقيقة فهمه لكرة القدم!

غير قابلة للمشاركة!

الأمر إذن يتعلّق بلعبة غير قابلة للمشاركة إلاّ على جنس واحد، لكن التعوّد له كلمته الفصل، فالرّجل الذّي لطّخ اللّعبة هو نفسه من غسلها من الأوحال وأعاد تقديمها، والأمهات اللواتي حرصن على تجنب شغف الكرة نسين أنّ أوّل ما يفعله الأطفال حينما يغضبون أنهم قد يكسرون لعبتهم ومزهريات البيت الغالية ويعيدون للفراغات حريتها!