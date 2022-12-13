هالة بدري: قرار تنظيم المكتبات العامة يرسخ دورها في تعزيز هويتنا وتراثنا
هالة بدري
14 ديسمبر 2022 01:10
دبي (الاتحاد) أشادت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، بنهج القيادة الحكيمة القائم على العلم والمعرفة، لافتةً إلى أن قرار تنظيم المكتبات العامة الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يساهم في إرساء أسس التنمية الحضارية من خلال تعزيز القراءة ونشر العلم والثقافة بين أفراد المجتمع، وتوفير مختلف وسائل البحث العلمي والمعرفي والتفكير الابتكاري للارتقاء بالفكر والوعي الإنساني.
وقالت: «تواصل دبي مسيرتها في بناء الإنسان وتغذية العقول والأرواح بما يضمن تأسيس أجيال مثقفة قادرة على مواجهة التحديات في عالم سريع التغير، لتتصدى لكل ذلك بنشر المعرفة، ودعم القراءة التي تعد مطلباً رئيساً من مطالب التنمية، وركيزة من ركائز الانطلاق نحو المستقبل». وأشارت بدري إلى أهمية القرار الذي يؤكد دور المكتبات في تعزيز الهويّة الوطنيّة، والتعريف بالتُّراث الثّقافي والعِلمي والأدبي لدولة الإمارات وموروثها الحضاري والإنساني، وتطوير المهارات والقُدرات الثقافيّة والفكريّة والفنّية والإبداعيّة لجميع أفراد المُجتمع، لافتة إلى مواصلة «دبي للثقافة» السير على دروب الإبداع في إدارتها لمكتبات دبي العامة، تحقيقاً لرؤية «دبي الثقافية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب. وأضافت: «لقد سعت الهيئة إلى تطوير منظومة العمل في المكتبات العامة باستخدام أفضل الممارسات العالمية التي تمكنها من تقديم خدماتها بكفاءة عالية». وتابعت: «تمثل المكتبات العامة مصادر غنية بالمعلومات والمعرفة، وبوابات ثقافية مهمة لأفراد المجتمع كافة».
وأشارت بدري إلى حرص الهيئة على تقديم باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية والذكية في مكتبات دبي العامة كافة، قادرة على تلبية متطلبات الجمهور على اختلاف فئاتهم. ونوهت إلى أن القرار الجديد يساهم في تطوير طرق إدارة المكتبات العامة في دبي، ويعزز من قدراتها وإمكانياتها، بحيث يمكن للطلبة والباحثين والمتخصصين وعشاق القراءة الاستفادة منها عبر الشبكة الإلكترونية أو التطبيقات الذكية.