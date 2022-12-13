«أمير الشعراء» ينطلق اليوم بأولى حلقاته التسجيلية

أبوظبي (وام) أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عن بدء البث التلفزيوني للحلقات المسجلة من برنامج «أمير الشعراء» في موسمه العاشر، حيث تنطلق الحلقة التسجيلية الأولى يوم الساعة 9 مساءً، عبر قناتي بينونة وأبوظبي.
وتشتمل الحلقة عرض تفاصيل اختبارات ومقابلات الشعراء مع لجنة التحكيم، ضمن المرحلتين الأولى والثانية التي تسبق الحلقات المباشرة، والتي شارك فيها نخبة الشعراء المترشحين للبرنامج والمقابلات والاختبارات التي خاضها المتنافسون بالبرنامج، خلال الحلقات التي تم تسجيلها مسبقاً. ويخوض المشاركون في البرنامج غمار هذه المسابقة الأدبية عبر مراحل عدة، بدءاً من مرحلة تجارب الأداء، وصولاً إلى الحلقات المباشرة، وتختتم بفوز مشاركٍ واحد، سيحصل على بردة الشعر، إلى جانب جائزة نقدية قيمتها مليون درهم. يذكر أن برنامج أمير الشعراء يعد أحد أهم البرامج التلفزيونية في العالم العربي التي تستلهم التراث العربي العريق، وتهدف لاستعادة روائع الشعر والأدب العربي وإحياء الموروث الثقافي العربي، وتحفيز الحراك في مشهد الشعر العربي المعاصر. ويعد برنامج «أمير الشعراء» مناسبة ثقافية وأدبية تعزز دور الشعراء والمبدعين والمثقفين والمفكرين في حب الشعر الفصيح واللغة العربية والانتماء إلى الثقافة العربية وتراثها الشعري، لتحقيق البرنامج أهدافه ورسالته في النهوض بالشعر العربي الفصيح والارتقاء به وبشعرائه، والترويج له في الأوساط العربية، وإحياء الدور الإيجابي للشعر العربي في الثقافة العربية والإنسانية. ويأتي برنامج «أمير الشعراء» ضمن رؤية لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وأهدافها وحرصها المستمر على التعريف بالموروث الثقافي الإماراتي والخليجي والعربي، وتعزيز دوره في بناء الهُوية الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن الفائز بلقب «أمير الشعراء» يحصل على بردة الشعر وخاتم الإمارة إلى جانب جائزة نقدية بقيمة مليون درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم، أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم، و200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس، و50 ألف درهم للمركز السادس.