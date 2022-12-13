محمد خميس الكعبي يوقع كتاب «رحلة في مسيرة الحياة»

العين (الاتحاد)

وقع محمد خميس الكعبي، مدير عام جمعية الإمارات للسرطان، كتابه «رحلة في مسيرة الحياة»، الصادر حديثاً، وذلك في حفل أقيم في مكتبة زايد المركزية بمدينة العين، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي، الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، والشيخ الدكتور سالم بن ركاض، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، ومعالي علي بن سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، وحمود عبدالله الجنيبي، الأمين العام المكلف في هيئة الهلال الأحمر، وديين سيف معضد الكعبي، وعلي سيف معضد الكعبي، وعدد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية.

ورحب المؤلف بالحضور في بداية حفل التوقيع، وقال: «حاولت من خلال هذا الكتاب القيام بواجبي الوطني والاجتماعي والإنساني، بحفظ إرث من تركوا بصمة في مجتمعنا ووطننا كي تبقى الأجيال المتعاقبة متمسّكة بتاريخ الإمارات المشرّف والمتجذّر في الأعماق، ومحافظة على قيمنا التي كرّستها جهود وتضحيات ورؤى المؤسسين، وتعززها وتثمّنها القيادة الرشيدة».

وقال محمد خميس الكعبي: «أضع كتاباً عن أبي (رحلة في مسيرة الحياة)، بين أيدي أجيالنا الصّاعدة، وتعبيراً أيضاً عن وفائي لرجلٍ أمضى عمره في العطاء والتّضحية، من خلال تسليط الضّوء على حياته».

من أجل عزّة وطن

ثم كانت كلمات لعدد من الشخصيات المشاركة أثنت على الكتاب ومسيرة الراحل خميس مطر الكعبي (1930-1992)، وعطاءاته في خدمة المجتمع. فقال الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي في كلمته: «دُهشت ممّا قرأته في هذا الكتاب، وأدركت أكثر لماذا أصبحت دولة الإمارات في مَصاف الدّول المتطوّرة، ولماذا شعبها من أوائل الشّعوب التي تكتسب احترام العالم وتقديره». وتابع: «أدركت أنّ السّر موجود في الإنسان الإماراتي، في تصميمه وعطائه، في روح تطوّعه في شتّى المجالات من أجل الغير، من أجل عزّة وطن نفتخر به. وها هو خميس مطر سالم الكعبي، رحمه الله، يؤكّد لنا من خلال ما قام به في حياته، مدى أهميّة الإنسان وقيمته في بلادنا». وقال الشيخ سالم بن ركاض في كلمته إنّ القيمة المضافة لهذا الكتاب لم تنحصر في الأعمال الخيرية التي أنجزها الراحل خميس مطر، بل بما زرعه في أبنائه والأجيال التي جاءت من بعده، فرسّخ نهج التطوّع والعطاء في نفوسهم وعقولهم. ولعل الابن محمد خميس مطر الكعبي، مؤلّف هذا الكتاب، خير دليل على ذلك، نظراً لجعله نهج وفلسفة التطوّع جزءاً لا يتجزّأ من حياته، فأعطى من وقته وجهده وفكره الكثير لهذا الغرض النبيل.

نموذج يحتذي للأجيال

من جهته، اعتبر معالي علي بن سالم الكعبي في كلمته أن الكتاب هو كالضّوء الأكثر إشعاعاً فوق تفاصيل حياة آبائنا وفي أحلام أبنائنا، شاكراً المؤلف على جهده في إثراء المعلومات التي وثّقها في هذا الكتاب، لجهة كل ما يخصّ مسيرة والده، رحمه الله، وكل ما أحاط بها، لتكون نموذجاً ومساراً تحتذي به الأجيال.

وفي الختام، وقع المؤلف محمد خميس الكعبي كتابه، وأهدى نسخاً منه إلى الحضور.