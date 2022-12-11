اختتام فعاليات «أيام قرطاج المسرحية 23»

ساسي جبيل (تونس)

اختتمت مساء السبت 10 ديسمبر 2022 فعاليات الدورة الـ23 لأيام قرطاج المسرحية، في مدينة الثقافة بتونس العاصمة التي شاركت فيها دولة الإمارات بمسرحية «أشوفك» لفرقة مسرح أم القيوين الوطني، وقد لقيت إقبالاً كبيراً وانطباعات حسنة ورشادة من قبل النقاد والمسرحيين والإعلاميين والجمهور.

وسجلت هذه الدورة من أيام قرطاج المسرحية حضور 82 عملاً مسرحياً من 23 بلداً، واحتفى عشاق «أبي الفنون» بعروض مختلفة عربية وإفريقية على مدى أسبوع كامل (من 3 ديسمبر إلى 10 ديسمبر)، وكانت السنغال ضيف شرف لهذه الدورة.

وكرم مهرجان أيام قرطاج المسرحية 9 رموز مسرحية عربية وأفريقية، هم: من تونس علاء الدين أيوب وسلوى محمد ومحمد اليانقي ومحمد العوني، وفاطمة بن سعيدان.

أما من خارج تونس، فقد تم تكريم الممثلة الكبيرة سهير المرشدي من مصر، والممثل أيمن زيدان من سوريا، والباحث المسرحي قاسم بياتلي من العراق، والكاتب المسرحي حبيب ديمبيلي من مالي.

وتم توزيع الجوائز وذلك على النحو الآتي:

- جائزة مسرح الأوبرا لأفضل سينوغرافيا: أسندت لمصطفى العلوي ومحمد الحر عن مسرحية «حدائق الأسرار» (المغرب).

- جائزة أفضل نص: أسندت لعبد الحليم المسعودي ونزار السعيدي عن مسرحية «تائهون» (تونس).

- جائزة أفضل أداء رجالي: أسندت لغسان أشقر عن دوره في مسرحية «لغم أرضي» لجورج إبراهيم (فلسطين).

- جائزة أفضل أداء نسائي: أسندت لجليلة تلمسي عن دورها في مسرحية «حدائق الأسرار» (المغرب).

- جائزة أفضل إخراج: أسندت إلى المخرج محمد الحر عن مسرحية «حدائق الأسرار» (المغرب).

- جائزة أفضل عمل متكامل للدورة الـ 23 لأيام قرطاج المسرحية: أسندت إلى مسرحية «حدائق الأسرار» لمحمد الحر من (المغرب).

ومن ضمن الجوائز الموازية تم توزيع جوائز الحرية التي فازت بها بعض مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

- كما تم إسناد جائزة صلاح القصب للإبداع: للمخرج توفيق الجبالي (تونس) وللمخرج والسينوغراف جبار جودي (العراق)، وكذلك الباحث والفنان محمد المديوني (تونس).

- جائزة فرحات حشاد لأفضل «توضيب تقني» ويسندها الاتحاد العام التونسي للشغل، وأسندت لمحمد نوير العرائسي عن مسرحية «المنفى» من إخراج نادر بلعيد (تونس).

- جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير التي تسندها نقابة الصحفيين فقد تم التنويه بمسرحية «عطارد» لأوس إبراهيم (تونس) وأسندت الجائزة لمسرحية «ثقوب سوداء» لعماد المي (تونس).

وللإشارة فقد تكونت لجنة التّحكيم الدّولية من ليلى طوبال - تونس (رئيسة لجنة التحكيم)، د. لينا أبيض - لبنان، يوسف الحمدان - البحرين، خوسيه مينا أبرانتيس - أنغولا، فلاح شاكر - العراق، وعبدالواحد مبروك - تونس.

