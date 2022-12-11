«الظفرة للكتاب» يُطرب زواره بموسيقى الشعوب

سعد عبد الراضي (منطقة الظفرة)

قدم مهرجان الظفرة للكتاب 2022، ضمن أجندة فعالياته الحافلة، مجموعة متميزة من الفقرات الموسيقية العربية والعالمية التي تستقبل الزوار من الفئات العمرية كافة، وتسرد تراث الأوطان والبلدان بمرافقة فنتازيا الألوان المتحركة والنوتات الموسيقية الشرقية والعالمية، التي تنشر الفرح في موقع المهرجان وترحب بالحضور.

وقدمت فرق عالمية استعراضية مجموعة من الفقرات الترفيهية بألوان ملابسها الزاهية، مع استعراضات فلكلورية مليئة بالإثارة والمتعة لجذب شغف الأطفال وأسرهم من زوار المهرجان للتفاعل مع الحدث.

وحفل الجدول الترفيهي للمهرجان أيضاً بالعديد من المفاجآت الفنية التي تُقدم على مدار ساعات عمل المهرجان في الفترتين الصباحية والمسائية، للترفيه عن الأطفال من الحضور وطلاب المدارس، إلى جانب المسابقات التشجيعية لتحفيزهم على القراءة والاستمتاع بالأجواء.

الرزفة الإماراتية

وشهد المسرح الرئيسي للمهرجان عروضاً موسيقية تراثية محلية قدمتها فرق الحربية، والعيالة، التي حظيت بتفاعل كبير من قبل الجمهور، وقد تغنى معها بأجمل الشلات الإماراتية الأصيلة بمرافقة الموسيقى التراثية.

موسيقى كناوة المغربية

وشهد المهرجان عرضاً موسيقياً لفرقة الفنون الشعبية المغربية بمرافقة الطبول والآلات الموسيقية التقليدية المستخدمة في هذا النوع من الفنون، مع غناء الأهازيج التي تعبر عن بعض العادات والتقاليد الجميلة الشائعة في المغرب، ومنها الترحيب بالضيوف من زوار المهرجان بالدفوف والمزمار الخشبي، مع ارتداء الزي المغربي الرجالي «الجلّابة»، وهو ثوب باللون الأحمر مطرز برسومات تسرد الإرث التقليدي لأبناء المغرب وثقافتهم العريقة.

تراث الصعيد

واستقبلت فرقة فنون الصعيد المصري زوار المهرجان أيضاً بالأنغام الموسيقية الصعيدية الجميلة، التي يؤديها أعضاء الفرقة بأزيائهم التراثية المليئة بعبق التاريخ وحكايات حولوا كلماتها إلى ألحان موسيقية تغنوا بها ترحيباً بالحضور، إذ قدموا وصلة غنائية موسيقية، لمجموعة من الأغاني الصعيدية المعروفة التي تغنى بها كثيرون في العالم العربي، وجزءاً من قصائد السيرة الهلالية المغناة بمرافقة المزمار والطار والدف، لتعريف الجمهور بتاريخ الصعيد الموسيقي والأدبي الغني والمتميز.

عروض عالمية

وعلى خشبة المسرح المشيد في ساحة المهرجان، استمتع الزوار أيضاً، على مدار اليوم، بالعروض الفنية الموسيقية العالمية التي تسرد تراث كثير من الدول بمرافقة الآلات الموسيقية التقليدية والمميزة مع أداء الرقصات الشعبية التي تمثل أجمل المعاني الترحيبية بالزوار بكل لغات العالم.