علي الأميري يحلّل الشخصيات بالخط العربي

سعد عبد الراضي (منطقة الظفرة)

شارك الخطاط والفنان التشكيلي الإماراتي علي محمد الأميري في مهرجان الظفرة للكتاب 2022. والأميري متخصص في الخط العربي والفن الإسلامي ورسام كاريكاتور ومصمم جواهر، ومحلل خطوط ومحكّم. وقد قدم العديد من الدورات الفنية لمختلف الفئات العمرية، وأقام بعض المعارض والورش الفنية داخل وخارج الدولة. وهو أيضاً مؤلف كتاب في الخط العربي، ومؤسس في فريق لغة الضاد في الإمارات.

يقول علي الأميري لـ«الاتحاد»: كانت بدايتي في عالميْ الفن التشكيلي والخط العربي منذ الطفولة، حيث كانت لديّ ميول ومواهب تجذبني نحو الفن والخط إلى درجة أن والدي، رحمه الله، عندما كان يزورنا أحد أصدقائه، ويشاهد خطي يندهش ويعبر عن دهشته بأن ما أكتبه أكبر من سني، وكان لهذا دافع كبير حفزني لأن أهتم أكثر بالموهبة التي حباني بها الله سبحانه وتعالى.

تحفيز كبير

وأضاف الأميري: كان لمعلمي في المرحلة التأسيسية دور تحفيزي كبير كذلك؛ لأنه كان يعلق ما أرسمه وأكتبه على الجدران، وكان أصدقائي الصغار يستعينون بي لمساعدتهم في تنفيذ ما يطلب منهم من معلمي الفن.

وأضاف: في هذه المرحلة أيضاً شاركت على مستوى المدارس في بعض المسابقات الفنية، وحزت المركز الأول فيها على مستوى الدولة.

مواهب متعددة

وعن رحلته فيما بعد نحو صقل موهبته، يقول: حصلت على دورات تخصصية من أساتذة كبار، وانطلقت بعدما شعرت بأن موهبتي اكتملت وصقلت ونضجت لأشارك في المعارض الفنية داخل الدولة وخارجها. وعن مشاركته في مهرجان الظفرة للكتاب هذا العام، يقول علي الأميري: لقد تمت دعوتي من قبل مركز أبوظبي للغة العربية لأشارك في المهرجان كخطاط ومتخصص في الرسومات الكاريكاتورية والفن التشكيلي والخط العربي وتحليل شخصيات جمهور المهرجان، وقد نالت هذه المشاركة، خاصة فيما يتعلق بتحليل الشخصيات عن طريق الخط العربي، إعجاب زوار المهرجان.

ويضيف: من المناشط التي قمت بها، خلال أيام المهرجان كذلك، تعريف الجمهور الزائر بالقصبات والمحابر وأنواع الخطوط العربية، وكل ما يتعلق بأدواتي الفنية في الرسم والخط.