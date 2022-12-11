الإثنين 12 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

علي الأميري يحلّل الشخصيات بالخط العربي

علي الأميري لدى مشاركته في «الظفرة للكتاب» (من المصدر)
12 ديسمبر 2022 01:26

سعد عبد الراضي (منطقة الظفرة)

شارك الخطاط والفنان التشكيلي الإماراتي علي محمد الأميري في مهرجان الظفرة للكتاب 2022. والأميري متخصص في الخط العربي والفن الإسلامي ورسام كاريكاتور ومصمم جواهر، ومحلل خطوط ومحكّم. وقد قدم العديد من الدورات الفنية لمختلف الفئات العمرية، وأقام بعض المعارض والورش الفنية داخل وخارج الدولة. وهو أيضاً مؤلف كتاب في الخط العربي، ومؤسس في فريق لغة الضاد في الإمارات.
يقول علي الأميري لـ«الاتحاد»: كانت بدايتي في عالميْ الفن التشكيلي والخط العربي منذ الطفولة، حيث كانت لديّ ميول ومواهب تجذبني نحو الفن والخط إلى درجة أن والدي، رحمه الله، عندما كان يزورنا أحد أصدقائه، ويشاهد خطي يندهش ويعبر عن دهشته بأن ما أكتبه أكبر من سني، وكان لهذا دافع كبير حفزني لأن أهتم أكثر بالموهبة التي حباني بها الله سبحانه وتعالى.

أخبار ذات صلة
«الظفرة للكتاب» يُطرب زواره بموسيقى الشعوب
لطيفة بنت عيسى وريادة «الفن الهجين»

تحفيز كبير
وأضاف الأميري: كان لمعلمي في المرحلة التأسيسية دور تحفيزي كبير كذلك؛ لأنه كان يعلق ما أرسمه وأكتبه على الجدران، وكان أصدقائي الصغار يستعينون بي لمساعدتهم في تنفيذ ما يطلب منهم من معلمي الفن. 
وأضاف: في هذه المرحلة أيضاً شاركت على مستوى المدارس في بعض المسابقات الفنية، وحزت المركز الأول فيها على مستوى الدولة.

مواهب متعددة
وعن رحلته فيما بعد نحو صقل موهبته، يقول: حصلت على دورات تخصصية من أساتذة كبار، وانطلقت بعدما شعرت بأن موهبتي اكتملت وصقلت ونضجت لأشارك في المعارض الفنية داخل الدولة وخارجها. وعن مشاركته في مهرجان الظفرة للكتاب هذا العام، يقول علي الأميري: لقد تمت دعوتي من قبل مركز أبوظبي للغة العربية لأشارك في المهرجان كخطاط ومتخصص في الرسومات الكاريكاتورية والفن التشكيلي والخط العربي وتحليل شخصيات جمهور المهرجان، وقد نالت هذه المشاركة، خاصة فيما يتعلق بتحليل الشخصيات عن طريق الخط العربي، إعجاب زوار المهرجان. 
 ويضيف: من المناشط التي قمت بها، خلال أيام المهرجان كذلك، تعريف الجمهور الزائر بالقصبات والمحابر وأنواع الخطوط العربية، وكل ما يتعلق بأدواتي الفنية في الرسم والخط.

الخط العربي
علي الأميري
مهرجان الظفرة للكتاب
الفن الإسلامي
آخر الأخبار
42 فائزاً في تحدي خورفكان الجبلي
الرياضي
42 فائزاً في تحدي خورفكان الجبلي
اليوم 18:01
الحبتور يتفوق على مهرة في كأس «تشرشل للبولو»
الرياضي
الحبتور يتفوق على مهرة في كأس «تشرشل للبولو»
اليوم 18:00
مشاركون في دورة سابقة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال
الاقتصادي
50 جلسة نقاشية خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال
اليوم 17:46
مصرف الإمارات المركزي
الاقتصادي
59.5 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي الإماراتي
اليوم 17:43
أرشيفية
عربي ودولي
قادة مجموعة السبع يعتزمون إجراء محادثات مع زيلينسكي
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©