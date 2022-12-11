لطيفة بنت عيسى وريادة «الفن الهجين»

منطقة الظفرة (الاتحاد)

لطيفة بنت عيسى، فنانة تشكيلية إماراتية، شاركت ضمن ركن الفن في مهرجان الظفرة للكتاب 2022. ولطيفة تعمل مهندسة ديكور منذ عام 2010.

تقول لطيفة: بدأت في الرسم منذ الصغر، وكانت لي مشاركات عديدة في المعارض الكبيرة، وفي كل المشاركات أظهر بلوحات جديدة تلقى استحساناً من الجمهـور، وهذا ما شكل حافزاً إبداعياً آخر بالنسبة لي.

وعن أسلوبها الفني، تقول الفنانة التشكيلية لطيفة بنت عيسى: أدمج بين فني التصميم والرسم، بنمط جديد في عالم الفن الحديث والمعاصر، وأطلقت على عملي هذا اسم الفن المهجن، أو ما يسمى بـ«فن التهجين» بين الديكور والرسم وبين القديم والحديث، وترتبط قطعي الفنية بثقافتنا الإماراتية، وأدخل أيضاً فنوناً أخرى.

أسلوب عصري

وتضيف: هذه القطع الفنية مصنوعة بأسلوب عصري فريد باستخدام المرايات والكريستالات والزجاج التي تعكس للناس التراث الإماراتي بلمسات جديدة تواكب التطور المشهود في الفن.

وتابعت: مع ريشة قلمي، أقوم بصنع فنون تعكس مشاعري الداخلية التي لا تظهر للعالم ولكنها مرئية من خلال قطعي الفنية، حيث أرسل رسالة جميلة من خلال لوحاتي، أدعو المشاهد عن طريقها إلى الاستمتاع بكل ما تحمله، فقطع المرايا تعكس لهم قصة اللوحة والمقصود من الرسمة.

رسالة الفن

وعن مشاركتها في المهرجان، تقول: الحمدلله حقق المهرجان نجاحاً كبيراً، وأنا فخورة جداً بحجم التشجيع الذي قوبلت به، وسأستمر في تطوير فكرتي المتعلقة بالفن الهجين.

وقالت: أطمح إلى أن أضيف للفن الإماراتي والخليجي وأنقله للعالمية وأرسل رسالة من خلاله تؤكد أننا قادرون على الوصول للعالمية بثقافتنا الوطنية والعربية والإسلامية.

وتختم لطيفة بنت عيسى حديثها: أشكر والدتي الحبيبة وكل فرد في عائلتي الغالية، فهم السبب الرئيس في دعمي ونجاح هذا العمل وتطوره.