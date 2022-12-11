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ثقافة

معضد الكعبي يبدع في ليالي الظفرة للكتاب

معضد الكعبي خلال إحدى فعاليات المهرجان (من المصدر)
12 ديسمبر 2022 01:26

منطقة الظفرة (الاتحاد)

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شارك الفنان الإماراتي معضد الكعبي في إحياء ليلة من ليالي الظفرة للكتاب 2022، حيث قدم مجموعة من الأغاني التي لقيت تفاعلاً واسعاً من الحضور. والكعبي بدأ مشواره الفني عام 2006 في برنامج «نجم الخليج» للمواهب على قناة دبي. وكان الفنان محمد عبده هو من توّجه بالمركز الأول في المسابقة ومن ثم انطلق بعدها إلى عالم الفن.
وقال معضد الكعبي لـ«الاتحاد»: تمت دعوتي من مركز أبوظبي للغة العربية التابع لهيئة الثقافة والسياحة في أبوظبي للمشاركة في الأمسيات التي أقيمت في مدينتي العين والظفرة، وقد غنيت فيهما للشاعر سعيد بن هلال الظاهري والشاعر سعيد بن عمير الشامسي، وأيضاً راشد حمر عين، وأخيراً للشاعر سلطان بن وقيش الظاهري، وكانت أمسيات رائعة جداً.
وعن مهرجان الظفرة تحديداً، قال: تمت دعوتي إلى منطقة الظفرة، وتشرفت بالغناء للشاعر علي بن أحمد الكندي المرر، وكانت حلقة متميزة جداً، وفي اليوم التالي شاركت أيضاً في أمسية للفنان الراحل جابر جاسم.

معضد الكعبي
مهرجان الظفرة للكتاب
نجم الخليج
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