محمد الماسي.. وألـق الأغاني التراثية

منطقة الظفرة (الاتحاد)

الفنان محمد الماسي، المغني والملحن والموزع الموسيقي الإماراتي، أمتع جمهور مهرجان الظفرة للكتاب في الليلة قبل الأخيرة بعد قرار تمديد المهرجان ليومين؛ نظراً للحضور الجماهيري الكبير من قبل الزوار، وقد أدى العديد من الأغاني التراثية التي لقيت تفاعلاً متميزاً من الحضور.

والماسي الذي يقطن مدينة العين مهتم بالفن الإماراتي بشكل خاص والفن الخليجي بشكل عام، حيث قال لـ«الاتحاد»: عشقت آلة العود منذ الصغر وبدأت رحلتي الحقيقية معها وأنا في عمر الـ15، وقمت بتجديد بعض القصائد المغناة لنخبة من الشعراء المتميزين، مثل بعض القصائد لـ«فتاة العرب»، وتعاونت مع بعض كبار الفنانين في مجال التلحين والتوزيع الموسيقي، مثل الفنان محمد عبده في «أمي الحبيبة، رذاذ الغيم»، والفنان عبدالمجيد عبدالله «أجمل من الحلم، أغلا هديه»، والفنانة أحلام «مكاني بين النجوم، شدني، دولة الإمارات»، والفنان عبادي الجوهر «يالقصيد»، وأصيل أبوبكر «زايد الثالث».

وأضاف: قدمت في المهرجان أغنية جديدة مهداة لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بعنوان «فخر دولتنا»، من كلمات الشاعرة روضه بنت محمد.