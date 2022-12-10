«سلوم العرب»: لوحة سردية ومتعة بصرية

محمد عبدالسميع (الشارقة)

«استهلال ناجح فوق أديم الصحراء لمهرجان مسرحي لافت»، هذا ما قاله مسرحيّون وإعلاميّون وحضور عن العرض الافتتاحي «سلوم العرب»، من تأليف سلطان النيادي وإخراج محمد العامري، كعمل مسرحي عبّر بمهارة إبداعيّة عن قيم البادية وأصالتها في أول عروض مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في دورته السادسة.

على مدار 45 دقيقة من المتابعة لأول عروض المهرجان الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كانت مواضيع «سلوم العرب» تتوزّع بين قيم الشجاعة والكرم والإيثار وفق سياق مسرحي مدروس ومغاير للمعنى التقليدي أو السائد، فقد جاء ضمن رؤية كانت محلّ ثناء وإشادة، خصوصاً أن العرض قد استغلّ كامل المساحة برؤية ذكيّة اعتمدت التوظيف الجيّد والإدارة الرائعة في تحريك كلّ مجاميع الجِمال والخيول، في استعراض قدّم متعة بصريّة للجمهور على صحراء مُعدّة خصيصاً في منطقة الكهيف بالشارقة للمهرجان طيلة أيّامه التي تستمر حتى يوم الثلاثاء، مع مشاركات عربيّة من كل من الإمارات ومصر والمغرب وسوريا وموريتانيا.

فرجة جمالية

واستطاع المخرج محمد العامري توظيف الاستعراضات والتجسيد الحيّ للصراع الدرامي والمشاهد المصاحبة، في توظيف بارع لتقنيات الإضاءة والموسيقى. أمّا في ما يخصّ الجانب الحواري، فقد كان عبارة عن لوحات متتابعة من سرد وشعر كانا قد امتزجا لتقديم عمل جذاب وشائق حقق أهدافه المدروسة في طرح ثنائية الصراع بين الخير والشّر، وتقديم فرجة بصرية جمالية على هذه القطعة الصحراوية التي تعلّقت بها أنظار الجمهور خلال مدّة العرض.

وجاءت المتعة البصريّة محمولةً في العرض على حوار مسجّل قدّمه مخرج العمل بذكاء ليكون جزءاً من مشاهده ولوحاته، ويصل إلى الجمهور بتقنيات حديثة حافظت على نوعيّته وانسجامه بحيث لم يكن ثقيلاً أو مقحماً على هذه اللوحات التي كانت محسوبةً بمقاييس دقيقة ومساحات صوتيّة ملائمة.

وشارك في العمل كلٌّ من الفنانين: أحمد الجسمي، إبراهيم سالم، مرعي الحليان، بدور، نبيل المازمي، علي الأحبابي، محمد الكعبي، عبدالله الجروان، محمد غانم، طلال البلوشي، علي نبيل، جاسم سامي، حميد محمد، معصومة، وجاء «سلوم العرب» ليكون العمل الثالث الذي يتعاون فيه المخرج العامري والمؤلف النيادي، خاصة بعد تعاونهما في مسرحيتي: «صرخة ميثاء»، و«الفزعة».

إشادة

على هامش العرض، أُقيمت مسامرة نقديّة أشادت بتماسك النصّ وتوثيقه الجاد للبيئة البدوية وعاداتها وتقاليدها، مع إشادة واضحة بأبطال العمل، خاصةً الفنانين أحمد الجسمي وإبراهيم سالم ومرعي الحليان. وفي المسامرة التي حضرها فنانون وضيوف عرب وإعلاميون، أعرب المخرج محمد العامري عن شكره لراعي المهرجان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه لكلّ ما يربط الفنان والمجتمع بوطنه ويعزز من انتمائه إليه، كما قدّم العامري نبذةً عن فكرة العمل ومحتواه وطريقة وتقنيات عرضه على مسرح صحراوي لتقديم حكاية مسرحيّة لجمهور رائع ومتفاعل مع عروض المهرجان.