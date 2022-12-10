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ثقافة

ثقافية «الشرقية» تنظم «فلكلور ثقافة الشعوب»

فعاليات تراثية خلال الحدث (من المصدر)
11 ديسمبر 2022 01:25

خورفكان (الاتحاد)

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 نظمت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، مساء  الجمعة فعالية «فلكلور ثقافة الشعوب»، بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء. تضمنت الفعالية التي أُقيمت في ساحة سارية العلم بشاطئ خورفكان، معرضاً للتصوير الفوتوغرافي «خورفكان عروس الساحل الشرقي» للمصور مبارك محبوب، ضمت 10 لوحات عن المعالم التي تتميز بها المدينة، ودمج المعالم الحضارية والتاريخية بطريقة إبداعية، إضافة إلى ورش متنوعة. وعلى خشبة المسرح، قدمت فرقة ألحان الشعبية فقرات مميزة من الفلكلور الشعبي الكويتي والبحريني، منها «زفة المعرس سامري»، وهي من أهم أهازيج التراث الشعبي الكويتي، وفن الجلوه البحرينية الذي تفاعل معه الجمهور. كما قدمت فرقة المزيود مجموعة من الوصلات الشعبية الحربية، وتضمنت الفعالية فقرات عزف موسيقية على آلة الناي والجيتار. 
وتضمنت الفعالية أيضاً أمسية شعرية مميزة شارك فيها الشاعر الكويتي فيصل العدواني وقدمها الإعلامي عبدالله أحمد الذي أمتع الجمهور بقصائده الوطنية والاجتماعية والوجدانية. وفي نهاية الفعالية تم تكريم المشاركين في نجاحها.

دائرة الثقافة
خورفكان
أمسية شعرية
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