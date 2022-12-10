مشاركة ملهمة لمؤسسة زايد العليا في مهرجان الظفرة للكتاب

سعد عبد الراضي (منطقة الظفرة)

تشارك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في مهرجان الظفرة للكتاب بشكل متميز لقي استحسان الزوار، حيث يوجدون بشكل دائم طيلة فترة المهرجان في مختلف الفعاليات وبالأخص ركن الفن، وجاءت المشاركة في مهرجان الظفرة للكتاب بدعوة من دائرة الثقافة والسياحة ومركز أبوظبي للغة العربية وأسرة المهرجان ليضع أصحاب الهمم بصمتهم المتميزة في هذه الفعالية الكبيرة. وتعد المشاركة مهمة لهم، حيث يتم عرض إبداعاتهم التي صنعت بعقولهم الصافية وأياديهم البيضاء، مثل القصص المصورة للأطفال واللوحات الفنية، وكذلك عرض إبداعات قسم الورش والتأهيل من حقائب اليد والعطور والملابس والطباعة عليها، وأعمال النسيج والأوشحة وتحف الشمع، كما تم عرض جانب من الأجهزة المساندة في المهرجان مثل الـ magic carpet وk2enable وأجهزة برايل وأجهزة بيكس وأجهزة الطباعة على الملابس، وأدوات تصنيع تحف الشمع.

لقيت مشاركة المؤسسة ممثلة بمركز مدينة زايد لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم إعجاب الحضور، وكل من زار قسم المؤسسة في المهرجان، وأطلعتهم على رسالة ورؤية المؤسسة في تمكين أصحاب الهمم، كما لقيت المنتجات إعجاباً كبيراً من الحضور الذين قاموا بشراء اللوحات والأوشحة والحقائب التي صنعت بأياديهم البيضاء.

وتتطلع المؤسسة من خلال المشاركات في المهرجان إلى تكثيف وتجسيد العمل مع مركز أبوظبي للغة العربية، بتوسيع نطاق المشاركة في الفعاليات والأنشطة والمهرجانات الثقافية والخاصة بالكتاب والقراءة، لما لها من دور مهم واستراتيجي في بناء منظومة أساسها التمكين، وإظهار إنجازات أصحاب الهمم في المحافل على المستويين المحلي والإقليمي.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله الحميدان عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، مؤكداً أنها تعود بالنفع على الطلاب من خلال دمجهم في مثل هذه الفعاليات الكبيرة، وتقدم بالشكر الجزيل إلى سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، على دعوة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم للمشاركة في المهرجان.

كما أعربت ريم المزروعي، مديرة مركز مدينة زايد لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، عن شكرها وتقديرها لدائرة السياحة والثقافة أبوظبي على هذه الدعوة الكريمة، وإلى عائشة عيد المزروعي، مدير إدارة الفعاليات ومعارض الكتاب بالإنابة، بدعوة المؤسسة إلى المشاركة في مهرجان الظفرة للكتاب التي كان لها الأثر الإيجابي الكبير على أبنائنا من أصحاب الهمم، وأتاحت فرصة عرض إنتاجهم وإبداعهم في العمل للحضور في المهرجان. كما تقدمت المشرفة العامة على جناح المؤسسة في المهرجان عفراء سالم هميلة المزروعي بالشكر أيضاً إلى مركز أبوظبي للغة العربية.

أقسام نوعية

تقدم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ممثلة في مركز مدينة زايد لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم في منطقة الظفرة، الخدمات العلاجية والتأهيلية والتعليمية لعدد 73 من الطلاب من أصحاب الهمم من الإعاقات، إضافة إلى وحدة التقييم الشامل وقسم الورش والتدريب. وتتعدد الإعاقات للطلاب في المركز من إعاقات ذهنية وطيف التوحد والتدخل المبكر والرعاية الشاملة، ويشرف على العمل معهم بداية مديرة المركز ريم المزروعي والكادر الإداري وطاقم العمل من الأخصائيين في العلاج الطبيعي والوظيفي، وكوكبة من المعلمين المختصين في التعامل مع الطلاب بشكل مباشر. كما يتوافر في المركز العديد من الأقسام التي تعتبر نوعية على مستوى الظفرة، مثل قسم العلاج المائي والغرف الحسية المتطورة وأقسام التأهيل المهني (الخياطة.. النسيج.. ورشة صناعة الشمع.. وتم استحداث ورشة صناعة العطور والطباعة على الملابس).

وتستمد رسالة المركز في العمل مع أصحاب الهمم من رؤية المؤسسة في تمكين أبنائنا من أصحاب الهمم، ليصلوا إلى مرحلة الدمج في مدارس التعليم العام ودمجهم في المجتمع ليصبحوا أفراداً فاعلين ومؤثرين فيه، وقادرين على الاعتماد على أنفسهم وبناء مستقبلهم.