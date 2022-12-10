احتفاء بشاعر البادية والكرم علي القصيلي

منطقة الظفرة (الاتحاد)



احتفى برنامج «أصوات حبّتها الناس» بشاعر البادية والكرم علي القصيلي المنصوري، في أمسية قدمها الكاتب والإعلامي الإماراتي علي عبيد الهاملي، وتحدث فيها نجل الشاعر مبارك القصيلي المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والشاعر سلطان بن خليف الطنيجي، والمطرب محمد الماسي، والشاعر المطرب بخيت المرر، والفنان الإيقاعي عبدالله البلوشي.

وتقدم نجل الشاعر مبارك القصيلي المنصوري، بالشكر لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومركز أبوظبي للغة العربية على فكرة برنامج «أصوات حبّتها الناس» الخاص بتكريم الشعراء والفنانين ضمن فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب 2022، وقال: «هي مبادرة جميلة كونها تلقي الضوء على موروثهم الذي قدموه لتتعرف إليه الأجيال».



قصائد هادفة

وتحدث الإعلامي والكاتب علي عبيد الهاملي عن الشاعر علي القصيلي المنصوري، الذي يُعد من أشهر شعراء الإمارات؛ نظراً لأسلوبه المميز في كتابة قصائد تحمل رسائل إنسانية رفيعة من ضمنها الاعتزاز بالنفس والتضحية والفرح والإيجابية والسعي لكسب رهانات العيش والحياة على رغم صعوباتها، فكان كل ذلك الإلهام المحفز والمشجع عبر أبياته الذهبية التي تشبه بريق رمال الصحراء.

عاشق البادية

وأضاف الهاملي أن البادية لها نصيب وافر في قلب الشاعر الكبير، إذ قدمها في أبياته بجمالية المدح ووصفها بالأرض الخلوقة الأصيلة، وقد استخدم في إبداعاته جميع الأغراض الشعرية التي تسهم في نشر السعادة والقيم العربية الأصيلة. كما استشهد بمآثر من الخصال الكريمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فهو رمز الكرم والإخلاص والحكمة. وقدم 18 قصيدة مشاكاة مع شعراء، منهم صالح بن عبد العزيز المنصوري، وراشد بن غانم.

وبيّن أن الشاعر عمد في كل قصائده إلى التغزل بجميع تفاصيل مفردات وحياة البادية، فوصف الناقة والحياة البرية بكرم وزخم فكري أدبي مكتنز بجماليات الشعر النبطي، وبهذا يكون قد سخّر كل طاقات الطبيعة البرية كأبطال وثيمات إبداعية في أبياته الدافئة.

نشأة الشاعر

وأشار الإعلامي والكاتب علي عبيد الهاملي إلى أن الشاعر علي المنصوري ولد في عام 1935 في منطقة ليوا الشرقية، من الظفرة وتحديداً في «الرقيب» بالقرب من شرق مدينة غياثي التي انتقل بعد ذلك مع أسرته للعيش فيها.

الرمال الملهمة

عمل الشاعر علي القصيلي المنصوري في رعي الإبل والزراعة، وتحديداً النخيل في ليوا، ولتلك المسافات الصحراوية الشاسعة السر في بداية موهبته الشعرية، حيث كانت ملهمة له؛ إذ اقتنص من جمالها مفردات ذات معانٍ أصيلة مشحونة بالإيجابية والسعادة، وقد أعطته البادية الخبرة والحنكة في التعامل مع ظروف الحياة وتفاصيلها الدقيقة بشجاعة وقوة.

كما عرف عنه الكرم وروح التعاون وحب مد يد العون للجميع، فهي الأخلاق والعادات والتقاليد الأصيلة التي نشأ عليها، ومثل هذه الخصال الكريمة جعلها رسالة إبداعية في أبيات لقصائده الراقية التي قدمها لجمهور تذوق شعره الذي انتشر في الإمارات، ولقي إعجاب الجمهور والنقاد.