في مهرجان الظفرة للكتاب.. تحفيز على القراءة بالموسيقى

منطقة الظفرة (الاتحاد)

شهد ركن الإبداع، بمهرجان الظفرة للكتاب 2022، إقامة احتفالية فنية بمصاحبة الغناء والموسيقى، من مركز Early Starters لتنمية مهارات الطفل. وبدأت الفعالية بعزف مقطوعات موسيقية على آلة «الغيتار» تتغنى بحب القراءة والكتاب، وشهد الحفل حضوراً كبيراً وتفاعلاً واسعاً من الأطفال وذويهم.

وأكدت ياسمين بدران من مركز Early starters أنهم موجودون طيلة أيام المهرجان من خلال مجموعة من الورش الفنية التي تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال وتنمية الإبداع والمواهب والتحفيز على القراءة وحب التعليم، وأضافت أنهم قدموا خلال المهرجان ورشاً للأطفال على أيدي مدربين أكفاء ذوي خبرة في التعامل مع الأطفال بأساليب حديثة وممتعة، عبر دورات صباحية من الساعة 09:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، والفترة المسائية من 05:00 حتى 10:30 مساء.

الموسيقى محفزة القراءة

وحول استخدام الموسيقى لتعليم الطفل حب القراءة والكتاب الورقي بدلاً من الأجهزة التقنية الحديثة، بينت أن هذه وسيلة فعالة لكسر حاجز الخوف من القراءة لدى الصغار من خلال المشاركة في نشاط فيه صوت مرتفع وإيقاع جميل، بالإضافة إلى أنها تساعدهم أيضاً على نطق الحروف من مخارجها الصحيحة. وأضافت أن هذه الطريقة الفنية ذكية لأنها تسهم في إقناع الطفل بالقراءة، خصوصاً إذا كانت كلمات الأغاني جميلة وتقدم بشكل صحيح، حيث سيتذكرها الطفل مراراً وتكراراً في كل مرة يتراجع فيها عن قراءة كتاب، لتكون هي المحفز له، وبالتالي فسيستمتع بممارسة القراءة بشكل أكبر في حياته اليومية.

مهنة المستقبل

وأشارت بدران إلى أنهم قدموا مجموعة من الأنشطة التعليمية مثل اختيار المهنة التي سيعملون فيها في المستقبل، وتم إحضار كل الأدوات التي تخص المهنة التي يرغب الطفل العمل فيها مثل الطبيب، المهندس، المدرس، المصور، الموسيقي، الرسام، وغيرها، حيث يتم منح الأطفال فرصة ليعيشوا أجواء المهنة، ويتحدثوا عن مشاعرهم أثناء أدائها أمام أقرانهم من الأطفال.

وأكدت أن هذه وسيلة فعالة لرفع سقف الثقة بالنفس والطموح والتطلع نحو المستقبل لدى الطفل، كما تساعد في توسعة مداركه الفكرية؛ لأنه سيبحث كثيراً عن المعلومات الضرورية للمهنة التي سيعمل فيها في المستقبل عندما يكبر.