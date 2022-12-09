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ثقافة

سلطان القاسمي يفتتح النسخة السادسة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي

سلطان القاسمي خلال افتتاح مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي (وام)
10 ديسمبر 2022 01:29

الشارقة (الاتحاد)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس الجمعة، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي الذي تنظمه دائرة الثقافة من 9 لغاية 13 ديسمبر الجاري بمنطقة الكهيف.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، وعدد من المسؤولين وجمع من الفنانين.

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وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة العرض الافتتاحي للمهرجان مسرحية «سلوم العرب»، من تأليف سلطان النيادي وإخراج محمد العامري، وتقدمها فرقة مسرح الشارقة الوطني، بمشاركة عدد من أبرز فناني المسرح في الدولة.
وتجسد هذه المسرحية البيئة البدوية الإماراتية بعاداتها وتقاليدها، من خلال ثلاث قصص توارثتها الأجيال، وما تحمله من حكم وعبر عن الكرم والشجاعة والإيثار التي يتحلى بها أبناء هذه الأرض الطيبة.
وشمل العرض العديد من فنون الأداء منها السرد والشعر والاستعراض ومشاركة الخيول والجمال في المشاهد، إضافة إلى استخدام مجموعة من العناصر التي أسهمت في توفير فضاء مسرحي مميز أوصل فكرة وأهداف النص للجمهور.
ويشهد المهرجان مشاركة خمسة عروض مسرحيَّة من الإمارات ومصر والمغرب وسوريا وموريتانيا، إضافة إلى وجود العشرات من الفنانين المسرحيين من معظم الدول العربية.

ويمزج المهرجان الحلول المسرحيَّة الجديدة وفنون الأداء والحكي التقليديَّة التي ابتكرتها المجتمعات البدويَّة، حيث أُعد موقع المهرجان الهادف إلى إبراز وتعزيز جماليات البيئة العربية في مساحة واسعة بمنطقة الكهيف، حيث يحاكي في هيئته العامة قرية صحراويَّة، وتقدم العروض المشاركة ويشاهدها الجمهور في حيز تحيطه الكثبان والوديان والخيام.
وينظم المهرجان، بالتزامن مع العروض المسرحية، مسامرات نقديَّة يوميَّة تسلط الضوء على الجوانب الفنية للعروض المشاركة وتناقش موضوعاتها وتقنياتها، كما يشمل البرنامج المصاحب لليالي المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات لتبادل المعارف والرؤى ومد جسور التواصل والتفاعل بين المشاركين والضيوف.
وينظم مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي مسامرة فكريَّة بعنوان «المسرح الصحراوي وتأصيل الفرجة العربية»، إلى جانب المعارض والمسابقات التي تحتفي بالبيئات البدويَّة، كما يقيم المهرجان حفلات عشاء وعروضاً أدائـيَّـة يوميَّة، تعكس تنوع الموروثات الشعبيَّة للبلدان المشاركة في هذه الدورة.

مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي
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