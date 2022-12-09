«تراث الإمارات» ينظم محاضرة عن سيرة الشيخ زايد

أبوظبي (الاتحاد)

نظم نادي تراث الإمارات - مركز زايد للدراسات والبحوث، أول أمس «الخميس» محاضرة ‏افتراضية ضمن برنامج «قراءة في إصدارات إماراتية»، جاءت بعنوان «زايد.. سيرة الأمجاد وفخر الاتحاد.. قراءة في الوثائق البريطانية ووسائل الإعلام العربية والأجنبية (1968 - 1971)»، قدمها المؤرخ والباحث الأكاديمي الدكتور حمدان الدرعي الذي استعرض عبرها ما حواه كتابه الصادر عام 2005 بالاسم نفسه.

واستهل الدرعي المحاضرة بالحديث عن الدوافع التي حدت به لتدوين سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن شخصية زايد النبيلة والقوية وصفاته القيادية كانت من أهم الدوافع لتأليف الكتاب، مبيناً أنه استفاد من الوثائق البريطانية بوصفها مرجعاً للكتاب.

وتناول الدرعي جذور الفكر الوحدوي لدى الشيخ زايد وفلسفته الخاصة بالاتحاد، مؤكداً أنه، طيب الله ثراه، كان مؤمناً بأهمية الاتحاد مع اقتراب الانسحاب البريطاني من المنطقة، حيث تورد الوثائق البريطانية لقاء بينه والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في عام 1962 تناقشا فيه حول فكرة الاتحاد منذ ذلك الوقت المبكر.

وسرد الدرعي خلفية تاريخية عن مسرح الأحداث في تلك الفترة والوضع الإقليمي والعالمي الذي أدى إلى قرار بريطانيا بالانسحاب من المنطقة طوعاً. كما تناول العوامل التي أهلت الشيخ زايد للعب دوره الكبير في مسيرة الاتحاد مثل نشأته وتجربته المبكرة في الحكم كممثل لحاكم أبوظبي، ومبادراته المهمة والرائدة في الزراعة والتعليم والاقتصاد التي صقلت شخصيته القيادية الفذة.

وختم الدرعي ببيان التحديات التي حدثت في طريق إكمال الاتحاد، متناولاً ضمن ذلك الاتفاقات قبل الاتحاد والمحطات التي حدثت في طريق الوصول إليه مثل إعلان مجلس وزراء أبوظبي، والتوقيع على الدستور المؤقت، وغيرها من المحطات التاريخية المهمة.