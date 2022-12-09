أبوظبي للغة العربية يُمدد مهرجان الظفرة للكتاب إلى 11 ديسمبر

منطقة الظفرة (الاتحاد)

نظراً للنجاح الكبير الذي حققته الدورة المتجددة من «مهرجان الظفرة للكتاب 2022» والإقبال الجماهيري اللافت على حضور وزيارة الحدث، الذي تقام فعالياته في الحديقة العامة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن تمديد المهرجان ليومين إضافيين، ليستمر إلى الأحد المقبل 11 ديسمبر 2022.

ويواكب قرار التمديد سعي مركز أبوظبي للغة العربية لتعزيز الثقافة وإتاحة الفرصة لأكبر قدر من الجمهور للاستفادة من الكتب والإصدارات التي يقدمها الناشرون المشاركون بالمهرجان، والاستمتاع بفعالياته المتنوعة، وذلك في إطار جهود المركز لبناء مجتمع قارئ يمتلك الوعي والثقافة، وقادر على الإسهام الفاعل في مسيرة النهضة والتنمية المستدامة لدولة الإمارات.

ويقدّم «مهرجان الظفرة للكتاب 2022» بحلته الجديدة وضمن أجندة فعالياته، مجموعة كبيرة من الأنشطة الأدبية والموسيقية والرياضية والتراثية المنوعة، في أجواء احتفالية جاذبة للزوار والعائلات، كما يقدم فرصة للاستمتاع بأشكال مختلفة من المحتوى الثقافي. ويضم البرنامج ما يزيد على 100 فعالية، تتناول موضوعات مختلفة، من أهمها: أمسيات ثقافية أقيمت على مدار أيام المهرجان بعنوان «أصوات حبّتها الناس»، للاحتفاء بالشعراء والفنانين من أبناء الظفرة الذين ذاع صيتهم بين الناس.

ويخصص المهرجان منطقتين لأنشطة الأطفال والناشئة، إحداهما خصصت لورش عمل الأطفال والعروض وقراءة القصص، والأخرى خصصت لإقامة ورش عمل للناشئة، كما يضم «مهرجان الظفرة للكتاب» أيضاً ركناً للفن يتضمن عروضاً لفنانين تشكيليين، وورشاً فنية متنوعة.

وكذلك يقدم المهرجان شخصيات خيالية مستوحاة من القصص الإماراتية والفولكلور العربي. وتم تجسيد هذه الشخصيات من خلال المجسمات ثلاثية الأبعاد الموزعة في المهرجان. ويزخر الحدث أيضاً بالعروض الفنية والموسيقية المتجولة.