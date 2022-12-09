بكتب جذابة.. دور نشر تحفز الأطفال على القراءة

منطقة الظفرة (الاتحاد)

يعد مهرجان الظفرة للكتاب 2022، مناسبة ثمينة محفزة للأطفال للتعبير عن مهاراتهم ومواهبهم، ولصقلها أيضاً من قبل متخصصين، ولم يقتصر الأمر على ركني الإبداع الذين خصصهما المهرجان للأطفال بمختلف أعمارهم السنية، ولكن دور النشر الإماراتية خصصت أيضاً منصاتها المتوزعة في أرجاء المهرجان لتعزيز ثقافة القراءة لدى النشء بعرض كتب وقصص الأطفال التعليمية والتربوية باللغة العربية.

وشهدت منصات كتب الأطفال إقبالاً كبيراً من الأطفال وذويهم، لشراء كتب وقصص تُقدم بشكل مميز ولافت من خلال شكل الغلاف الخارجي والدمى المرفقة بها، والتي تجذب الأطفال والناشئة سعياً لتثقيفهم بموضوعية وبأساليب مبتكرة ليكونوا جيلاً قارئاً قادراً على اكتساب المعارف في شتى المجالات.



تحفيز القراءة

وبين منذر محمد من «دار الهدهد للنشر والتوزيع»، أن الدار تستهدف عبر ركنها في المهرجان توفير الإصدارات الأدبية الخاصة بالأطفال من عمر 4 إلى 10 أعوام، وتقدم مجموعة واسعة من القصص التعليمية والتعريفية للطفل حول العائلة وأهمية التعاون وحب الخير، وكلها أهداف تصقل شخصية الطفل وتحفزه على القراءة باللغة العربية. وأضاف أن القصص المتوافرة في المنصة صممت بشكل يجذب الطفل، من حيث الألوان المستخدمة في الصفحات وأنواع الحيوانات المحببة لدى الصغار، كما طبعت الأحرف أيضاً بحجم كبير يناسب عقلية الطفل حتى لا يشعر بالملل.

نصيب الأسد

ومن جانبه، بين محمد عثمان، من «دار نشر مكتبتي» المشاركة في المهرجان، أن للطفل نصيب الأسد في الإصدارات القصصية والتعليمية في الحدث، إذ تقدم دور النشر المشاركة العديد من المؤلفات الخاصة بعالم الطفل.

وأضاف أن الدار تقدم منتجات تعليمية وأدبية بأشكال وألوان وديكورات تجذب الطفل وتحفزه على اقتناء القصص ذات الأهداف التعليمية، والتي تسهم في جعله فرداً صالحاً في المنزل والمدرسة والمجتمع، فضلاً عن كتب الشخصيات التاريخية، وأخرى خيالية، وبعض الكتب المرفقة بألعاب الذكاء، بأسعار رمزية للمساهمة في نشر رسالة المهرجان في تشجيع ثقافة القراءة بين الأطفال لتصل إلى معدلات تضاهي المستويات العالمية.

وقال الناشر محمد صلاح من منصة «المستقبل الرقمي» للنشر، إن المنصة تشهد إقبالاً كبيراً من الأطفال والناشئة نظراً لطبيعة الكتب والقصص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وحكايات الفضاء والكواكب وكتب المعلومات حول القمر والنجوم والمجموعة الشمسية، وجميعها باللغة العربية، مضيفاً أنهم بادروا ببيع أعداد كبيرة من مؤلفاتهم للأطفال من عمر 10 إلى 15 عاماً من عُشاق المواد العلمية المتعلقة بالتكوينات الطبيعية للفضاء.



القراءة وسيلة

وأكدت أم سلطان، ربة منزل، أن مهرجان الظفرة للكتاب 2022 شكل فرصة لتكريس عادة القراءة باللغة العربية لدى أبنائها، مضيفة أنها وجدت مجموعة متنوعة وقيّمة من كتب الأطفال التعليمية والتربوية في منصات بيع الكتب بالمهرجان، والتي تسهم في ترسيخ سلوكيات القراءة وحب الاطلاع المعرفي لديهم منذ الصغر، فالقصص الملونة وسيلة فعالة يقتنع الطفل بنصائحها ويطبـقها، خصوصاً أنها تُقدم بألوان زاهية ورسومات تجذب حواسه وتحفزه على التصفح والقراءة.