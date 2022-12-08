الظفرة مدينة تضيء في فكر الشيخ زايد وشعره

علي بن تميم

لطالما حظيت الظفرة بمكانة خاصة لدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، وحضرت في قصائده ووجدانه لما امتلكته من خصوصية تراثية وحضارية نالت اهتمام هذا القائد الاستثنائي فخلّدها بذكرها في أبيات قصيدته الشهيرة التي يقول في مطلعها:

«يعل نوٍّ بانت مْزونه

يسقي (الظفره) ويرويها

لين يزخر عشب (بينونه)

والغزر تسقى سواقيها

هذه الجماليات المكثّفة في القصيدة تعكس الاهتمام الكبير الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد لمنطقة الظفرة، وكيف حوّلت رؤيته التنموية المنطقة إلى واحة حضارية تتسم بالجمال والحياة من دون المساس بمكانتها وجوهرها الأصيل وهو التراث المجتمعي الذي تتجلى ملامحه في مختلف تفاصيل المكان، ولهذا انسجمت القصيدة مع مسيرة البناء والتطور الذي شهدته دولة الإمارات، فالمغفور له كان حريصاً على أن تُوضع دولة الإمارات ضمن مراتب عليا على خريطة العالم، وها هي اليوم كذلك، وما لمسناه من محبة وتقدير لمنطقة الظفرة في شعره، طيّب الله ثراه، هو دليل واضح على أهمية المكان وعراقته.

والمتتبع لشعر الشيخ زايد، رحمه الله، يلمس الفرادة والأصالة والحكمة التي ضمّنها أبيات قصيدته بأسلوبه الخاص الذي منح الشعر النبطي بعداً آخر وضاعف من حضوره وأهميته، فالقائد الكبير يعكس في قصائده مفردات المكان والطبيعة ووصف عيون الماء والأفلاج ويقدم الحكمة، ويلهم الشعراء بأسلوبه المحكم ذي البعد الإنساني للذهاب بعيداً في نسج القصيد، حتى غدت قصيدة الشيخ زايد علامة فارقة في تاريخ الدولة وشاهدة على رؤية يلتقي فيها منظور القائد والشاعر.

واليوم وحرصاً منا في مركز أبوظبي للغة العربية على توثيق كلّ تلك المظاهر وإبقائها حيّة تُرشد القرّاء والمهتمين بالشعر النبطي، ارتأينا أن يتخذ مهرجان الظفرة للكتاب بعداً آخر أكثر شمولية وتوسّعاً، ليتحول إلى مكان يحشد فيه مختلف أفراد المجتمع حبّاً للكلمة الطيبة والفن الراقي والثقافة، ويطلع من خلاله على تراث عريق تملكه منطقة الظفرة وما حولها، ليترسّخ في أذهان الجيل الحالي والمقبل ركائز أساسية في هويتهم الوطنية فالأدب والثقافة روافع بناء ضرورية تتكامل مع حراك التعمير والتشييد، والظفرة حاضنة لكلّ هذا التنوّع، فقد نبع فيها رموز للشعر والأدب ممن أثروا الحياة الثقافية أدبياً وتاريخياً، لهذا سعينا لأن نوثّق كلّ تلك المنجزات ونقدّمها للمجتمع ليتعرّف عليها عن قرب أكثر ويقرأ تاريخ دولته ومنطقته بأحرف من ضياء.

لقد أسست الأحداث الثقافية لحالة فريدة من التلاقي الفكري والمعرفي، وأوجدت توجهاً جديداً لدى الأفراد الذين يحرصون سنوياً على ارتياد مهرجانات ومعارض الكتب، وهذا أمر يضاعف من مسؤوليتنا تجاه بذل المزيد من الجهود في سبيل ترسيخ دعائم اللغة العربية في نفوس جميع أفراد المجتمع وتكريس القراءة كعادة يومية لما لها من ضرورة في إثراء ووعي القرّاء، إلى جانب الأثر الذي تحدثه تلك الملتقيات في إبراز القيمة الثقافية والتراثية التي تمتلكها المدن الإماراتية ومناطقها وخصوصيتها ورموزها وأعلامها، ويبقى السؤال هل هنالك أجمل من أن نزور مدينة عبر أبيات قصيدة؟

هذا ما أراده المغفور له الشيخ زايد، أن تتعرّف الأجيال على منطقة الظفرة من خلال القصيدة، تتجوّل في أحيائها وتلمس جمالها ورونق طبيعتها وعراقة تراثها الضارب في التاريخ، فتضاريس الظفرة تسند عضد القصيدة وتشدّها، ويعلو نخيلها بين السطور، ونتطيب بجزالة التعابير والأوصاف التي تقودنا لأن نعرف حقيقة المكان وجمالياته من خلال الكلمة والوصف، وعليه ستتوّج الكلمات والقصائد في الظفرة وتتوهّج بألقها الشامخ الممزوج بعبق التاريخ والحضارة والتراث الأصيل، وستروي إبداعات رموزها الثقافية حكايات كثيرة عن مدينة تضيء في قصيدة. وستظل ذكراهم حاضرة في المخيلـة لأنها «أصوات حبّتها الناس».

رئيس مركز أبوظبي للغة العربية