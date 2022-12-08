شرطة أبوظبي تشارك في تأمين مهرجان الظفرة للكتاب

أبوظبي (وام)

تشارك شرطة أبوظبي في تأمين مهرجان الظفرة للكتاب 2022، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر الجاري في الحديقة العامة في مدينة زايد.

وأكد العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، بقطاع الأمن الجنائي، حرص شرطة أبوظبي على المشاركة الفاعلة بمختلف الفعاليات التي تشهدها منطقة الظفرة، ضمن جهودها لتعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسيين والتواصل مع مختلف فئات المجتمع تطبيقاً لاستراتيجيتها ورؤيتها بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان وتعزيز ثقة ورضا المجتمع، من خلال استباقية وجودة الخدمات وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

وذكر أن المديرية تعمل على تسهيل إجراءات دخول وخروج الزوار للمهرجان، وتوفير عدد من الدوريات الشرطية لتعزيز انسيابية الحركة المرورية لزيارة موقع المهرجان وضمان سلامة الجمهور.