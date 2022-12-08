الأرشيف والمكتبة الوطنية يوقع مذكرة تفاهم مع الأرشيف الوطني البريطاني

أبوظبي (الاتحاد)

وقع الأرشيف والمكتبة الوطنية، مذكرة تفاهم مع الأرشيف الوطني البريطاني، تهدف إلى التعاون ودعم البرامج والأنشطة ذات المنفعة المشتركة، والاستمرار في إضافة السجلات الأرشيفية ذات الصلة ونشرها في موقع الأرشيف الرقمي للخليج العربي لإثراء هذا المصدر البحثي القيم، وتبادل المعرفة والتجارب في جميع مجالات الممارسات الأرشيفية وإدارتها.

وقع المذكرة عبدالله محمد ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، وجيف جيمس الرئيس التنفيذي للأرشيف الوطني البريطاني، وجرى توقيع المذكرة بمقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بريطانيا بحضور نائب السفير الشيخ خالد القاسمي.

وبهذه المناسبة، أكد عبدالله محمد ماجد آل علي «أهمية هذه المذكرة في دعم التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، وفي إطار التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصلحة أرشيفاتنا والأرشيفات العالمية الأخرى، وهذا ما وضعناه ضمن أولويات خططنا الاستراتيجية وفي مقدمة اهتماماتنا، ولذلك فإننا في الأرشيف والمكتبة الوطنية نتطلع إلى التواصل والتعاون والتفاعل الهادف مع الأرشيفات العالمية».

وتجدر الإشارة إلى أن وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية قد شارك سفارة الدولة بفعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نظم معرضاً وثائقياً في متحف التاريخ الطبيعي بلندن، بعنوان: «إرث خليفة» يرصد محتواه جوانب في تطور دولة الإمارات العربية المتحدة وازدهارها في ظل قيادتها الرشيدة.