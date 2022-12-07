الخميس 8 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

معرض فني بالرياض يبرز عمق الصداقة العربية الصينية

معرض فني بالرياض يبرز عمق الصداقة العربية الصينية
8 ديسمبر 2022 00:26

الرياض (وام) 

أقيم اليوم في قصر الثقافة بالعاصمة السعودية الرياض معرض الأعمال الفنية التي قام بتصويرها الفنانون العرب خلال زيارتهم إلى جمهورية الصين الشعبية، برعاية وزارة الثقافة السعودية ووزارة الثقافة والسياحة الصينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأظهر المعرض عمق الصداقة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية التي تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ، حيث تشكلت العلاقات الودية بين الدول العربية والصين على طول طريق الحرير القديم، وتعمل الدول العربية والصين حالياً على تعزيز التبادلات الثقافية والشعبية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية. 

وفي لقاء مع وكالة أنباء الإمارات، قال فانغ لي تاو، مسؤول التعاون والتبادل الدولي في وزارة الثقافة والسياحة الصينية، إن الغرض من المعرض هو إظهار مدى عمق العلاقات الثقافية بين الدول العربية والصين، مشيراً إلى أن التبادلات الثقافية عامل مهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

أخبار ذات صلة
الصين تستعد لموجة من إصابات كورونا بعد تخفيف القواعد
الرئيس المصري يصل إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية

وأوضح أن هناك عدة عناصر ثقافية مشتركة بين الحضارتين على سبيل المثال، ثقافة الشاي، مشيراً إلى أن الحضارتين العربية والصينية استطاعتا أن تتركا بصمات مميزة في تاريخ الحضارة الإنسانية. 

وفي قصر الثقافة بالرياض عرضت وزارة الثقافة والسياحة الصينية 40 عملاً فنياً تعود لفنانين عرب سبق وأن زاروا الصين، وأكد فانغ لي تاو أن الحكومة الصينية تدعو سنوياً عدداً من الفنانين العرب لغرض التعرف على الثقافة المتنوعة داخل الصين.

وأكد فانغ عزم الحكومة الصينية على تعزيز التبادل الثقافي مع الدول العربية ولاسيما مع الشباب العربي عن طريق تبادل الفنون الأدائية، والفرق الاستعراضية، وترجمة الكتب الثقافية من اللغة الصينية إلى اللغة العربية وبالعكس، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور الترجمة في تعزيز التواصل بين الثقافتين العربية والصينية.

وقال: ما زلنا بحاجة إلى تعزيز هذا التبادل الثقافي وتعزيز التفاهم المتبادل بيننا من خلال التبادل الثقافي، معرباً عن اعتقاده بأن الثقافتين العربية والصينية لديهما الكثير من القواسم المشتركة.

الرياض
وزارة الثقافة السعودية
جامعة الدول العربية
الصين
السعودية
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور قاعدة ليوا الجوية
الإمارات
حمدان بن زايد يزور قاعدة ليوا الجوية
اليوم 18:16
أسرة مسلسل «حواجز مبعثرة»
دنيا
إبداعات أصحاب الهمم.. على قنوات «أبوظبي»
اليوم 18:07
الإمارات مركز تعزيز علامة «الليجا» باستثمارات 3 مليارات يورو
الرياضي
الإمارات مركز تعزيز علامة «الليجا» باستثمارات 3 مليارات يورو
اليوم 18:06
كرواتيا تعلن حصولها على الموافقة لدخول الشنغن
عربي ودولي
كرواتيا تعلن حصولها على الموافقة لدخول الشنغن
اليوم 17:55
حمدان بن محمد: محمد بن راشد يعتمد دورة موازنة حكومة دبي 2023-2025
حمدان بن محمد: محمد بن راشد يعتمد دورة موازنة حكومة دبي 2023-2025
اليوم 17:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©