أكاديمية الشعر تشارك في مهرجان الظفرة للكتاب

أبوظبي (وام)

أعلنت أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي مشاركتها بفعاليات معرض الظفرة للكتاب 2022 في دورته الثالثة، والذي انطلق تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وينظمه مركز أبوظبي للغة العربية في الحديقة العامة بمدينة زايد، وتستمر فعالياته حتى التاسع من الشهر الجاري.

وتعرض الأكاديمية عبر جناحها مجموعة كبيرة من إصداراتها الشعرية والنقدية والبحثية، لمؤلفين من الإمارات ومختلف الدول العربية.

وتحرص الأكاديمية على المشاركة في فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب، الذي حقق نجاحاً كبيراً في دوراته السابقة، من خلال عدد من البرامج والفعاليات التي تواكب التطور الثقافي والقرائي في المنطقة.

كما تؤكد من خلال مشاركتها في الدورة الثالثة للمهرجان على مواصلة نشاطها وحراكها الداعم لإثراء الفكر الثقافي، ومجاراة الحراك الأدبي الذي تشهده مخـتلف مناطق الدولة.